《全球汇市》美元普涨，兑日圆升至六年高位

路透纽约9月8日 - 美元周一普涨，兑日圆触及六年高位，兑欧元创下逾一年高位，今日市场缺乏重大数据及央行消息。

午后市场开始波动，美元兑澳元和巴西雷亚尔的升势加速，之后美元兑欧元和日圆突破近期交投区间。

美元指数 尾盘升0.65%，报84.301，为去年7月来最高。

“美元呈现普涨，美国公债收益率上升带动美元走强，但今天没有美联储官员讲话或重大数据。”Westpac Securities高级汇市策略师Richard Franulovich表示。

欧元兑美元 纽约尾盘跌0.42%，报1.2893美元的去年7月来最低。美元兑日圆 升至2008年来最高的105.94日圆。

美元兑英镑今日开局最为强劲。英镑跌至近10个月最低水准，此前一份民意调查显示，赞成苏格兰独立的支持率首度领先反对阵营。

在距离公投仅剩10天之际，YouGov为英国星期日泰晤士报所做的调查显示，赞成苏格兰独立的支持率为51%，反对独立的49%。

“民调的转变速度显然让很多人感到吃惊，”伦敦法国农业信贷银行(Credit Agricole)欧洲外汇策略主管Adam Myers称。

英镑兑美元 重挫1.36%，跌幅为13个月最大，报1.6106美元。

澳元兑美元 跌1.06%，报0.9289美元，上周五触及7月底来最高的0.9403美元。

尽管美元强劲且澳洲主要出口商品铁矿石价格大跌，但澳元显露出令人意外的韧性，很大程度上是因为利差交易需求重燃。投资人借入低利率的欧元和日圆，买入较高收益的澳洲资产。

巴西雷亚尔兑美元 跌1.06%，因巴西的总统大选受牵扯到巴西国有石油公司Petrobras以及数十位议员的腐败丑闻影响，两位领先的总统候选人都被迫作出辩护。

尽管上周五美国公布的8月就业报告令人失望，但美元仍在上涨。

“尽管数据远逊预期，且许多细节也不尽人意，但市场仍倾向看淡一些，”道明证券外汇策略师Martin Schwerdtfeger表示。