《全球汇市》美元普涨，兑日圆升至六年高位

国际油市：亚洲石脑油需求依旧良好，托克再度大举买入
路透新加坡4月19日 - 亚洲6月上半月石脑油价格周三较7月上半月价格高出6.25美元/吨，前一日则为高出6美元，因基本面依旧强劲。
路透纽约9月8日 - 美元周一普涨，兑日圆触及六年高位，兑欧元创下逾一年高位，今日市场缺乏重大数据及央行消息。
午后市场开始波动，美元兑澳元和巴西雷亚尔的升势加速，之后美元兑欧元和日圆突破近期交投区间。
美元指数 尾盘升0.65%，报84.301，为去年7月来最高。
“美元呈现普涨，美国公债收益率上升带动美元走强，但今天没有美联储官员讲话或重大数据。”Westpac Securities高级汇市策略师Richard Franulovich表示。
欧元兑美元 纽约尾盘跌0.42%，报1.2893美元的去年7月来最低。美元兑日圆 升至2008年来最高的105.94日圆。
美元兑英镑今日开局最为强劲。英镑跌至近10个月最低水准，此前一份民意调查显示，赞成苏格兰独立的支持率首度领先反对阵营。
在距离公投仅剩10天之际，YouGov为英国星期日泰晤士报所做的调查显示，赞成苏格兰独立的支持率为51%，反对独立的49%。
“民调的转变速度显然让很多人感到吃惊，”伦敦法国农业信贷银行(Credit Agricole)欧洲外汇策略主管Adam Myers称。
英镑兑美元 重挫1.36%，跌幅为13个月最大，报1.6106美元。
澳元兑美元 跌1.06%，报0.9289美元，上周五触及7月底来最高的0.9403美元。
尽管美元强劲且澳洲主要出口商品铁矿石价格大跌，但澳元显露出令人意外的韧性，很大程度上是因为利差交易需求重燃。投资人借入低利率的欧元和日圆，买入较高收益的澳洲资产。
巴西雷亚尔兑美元 跌1.06%，因巴西的总统大选受牵扯到巴西国有石油公司Petrobras以及数十位议员的腐败丑闻影响，两位领先的总统候选人都被迫作出辩护。
尽管上周五美国公布的8月就业报告令人失望，但美元仍在上涨。
“尽管数据远逊预期，且许多细节也不尽人意，但市场仍倾向看淡一些，”道明证券外汇策略师Martin Schwerdtfeger表示。
“其他经济指标仍显示美国经济在今年下半年增强。”他表示，“就业数据并未改变这一观点。”(完)
路透新加坡4月19日 - 亚洲6月上半月石脑油价格周三较7月上半月价格高出6.25美元/吨，前一日则为高出6美元，因基本面依旧强劲。
路透香港4月19日 - 中国最大非寿险企业--中国人民保险集团股份有限公司周三宣布，委任缪建民为副董事长兼总裁，任期三年。
兖煤表示，业绩大幅提升，因受国家供给侧结构性改革和煤炭行业去产能等政策因素影响，商品煤销售价格同比大幅增长；同时，受益于新建矿井投入商业生产，自产煤销量同比增加。