更新版 1-《全球汇市》美元普涨，兑日圆升至六年高位

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路透纽约9月8日 - 美元周一普涨，兑日圆触及六年高位，兑欧元创下逾一年高位，今日市场缺乏重大数据及央行消息。

午后市场开始波动，美元兑澳元和巴西雷亚尔的升势加速，之后美元兑欧元和日圆突破近期交投区间。

美元指数 尾盘升0.65%，报84.301，为去年7月来最高。

“美元呈现普涨，美国公债收益率上升带动美元走强，但今天没有美联储官员讲话或重大数据。”Westpac Securities高级汇市策略师Richard Franulovich表示。

欧元兑美元 纽约尾盘跌0.42%，报1.2893美元的去年7月来最低。美元兑日圆 升至2008年来最高的105.94日圆。

美元兑英镑今日开局最为强劲。英镑跌至近10个月最低水准，此前一份民意调查显示，赞成苏格兰独立的支持率首度领先反对阵营。

在距离公投仅剩10天之际，YouGov为英国星期日泰晤士报所做的调查显示，赞成苏格兰独立的支持率为51%，反对独立的49%。

“民调的转变速度显然让很多人感到吃惊，”伦敦法国农业信贷银行(Credit Agricole)欧洲外汇策略主管Adam Myers称。

英镑兑美元 重挫1.36%，跌幅为13个月最大，报1.6106美元。

澳元兑美元 跌1.06%，报0.9289美元，上周五触及7月底来最高的0.9403美元。

尽管美元强劲且澳洲主要出口商品铁矿石价格大跌，但澳元显露出令人意外的韧性，很大程度上是因为利差交易需求重燃。投资人借入低利率的欧元和日圆，买入较高收益的澳洲资产。

巴西雷亚尔兑美元 跌1.06%，因巴西的总统大选受牵扯到巴西国有石油公司Petrobras以及数十位议员的腐败丑闻影响，两位领先的总统候选人都被迫作出辩护。

尽管上周五美国公布的8月就业报告令人失望，但美元仍在上涨。

“尽管数据远逊预期，且许多细节也不尽人意，但市场仍倾向看淡一些，”道明证券外汇策略师Martin Schwerdtfeger表示。

“其他经济指标仍显示美国经济在今年下半年增强。”他表示，“就业数据并未改变这一观点。”

今日 上日 当日 今年以来 2013年

收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.2896 1.2950 -0.42 -6.18 1.3745

美元/日圆 106.02 105.08 +0.89 +0.68 105.30

欧元/日圆 136.67 136.08 +0.43 -5.50 144.63

美元/瑞郎 0.9352 0.9310 +0.45 +4.75 0.8928

英镑/美元 1.6104 1.6325 -1.35 -2.73 1.6556

美元/加元 1.0973 1.0878 +0.87 +3.32 1.0620

澳元/美元 0.9278 0.9376 -1.05 +4.10 0.8913

欧元/瑞郎 1.2061 1.2059 +0.02 -1.71 1.2271

欧元/英镑 0.8004 0.7938 +0.83 -3.53 0.8297

新西兰元/美元 0.8269 0.8326 -0.68 +0.77 0.8206

美元/挪威克朗 6.3300 6.2776 +0.83 +4.35 6.0663

欧元/挪威克朗 8.1620 8.1313 +0.38 -2.12 8.3387

美元/瑞典克朗 7.1120 7.0966 +0.22 +10.49 6.4367

欧元/瑞典克朗 9.1735 9.1913 -0.19 +3.69 8.8474