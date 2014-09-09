《全球汇市》美元延续升势，受益于美联储研究报告和英镑颓势

周二的一项TNS调查显示，支持苏格兰从英国独立出去的支持者激增，而仅仅几天之前，一项YouGov为《星期日泰晤士报》进行的调查显示，赞同独立的人数占51%，反对独立的人数占49%。

“我们预计围绕苏格兰9月18日独立公投的担忧近期会主导汇率走势，”法国巴黎银行分析师在给客户的研报中写道。

“我们的预测仍是‘反对者’将占据上风...不过在投票之前我们对再做多英镑持谨慎看法，因为波动性预计仍会较高。”

尽管数据显示英国8月零售销售大幅增长，但却未能影响英镑汇率，分析师表示，即便今天公布的工业和制造业数据很好，也不大可能拯救英镑。

亚洲方面，关注日本央行早上公布的8月会议记录。

纽约 当日 今年来 2013年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.2892 1.2896 -0.03 -6.21 1.3745

美元/日圆 106.07 106.02 +0.05 +0.73 105.30

欧元/日圆 136.75 136.72 +0.02 -5.51 144.73

美元/瑞郎 0.9359 0.9352 +0.07 +4.83 0.8928

英镑/美元 1.6095 1.6104 -0.06 -2.78 1.6556

美元/加元 1.0979 1.0973 +0.05 +3.38 1.0620

澳元/美元 0.9280 0.9278 +0.02 +4.12 0.8913

新西兰元/美元 0.8270 0.8269 +0.01 +0.78 0.8206

澳元/日圆 98.430 98.370 +0.06 +4.88 93.850

新西兰元/日圆 87.720 87.670 +0.06 +1.52 86.410

英镑/日圆 170.72 170.73 -0.01 -2.07 174.33

澳元/新西兰元 1.1213 1.1207 +0.05 +3.36 1.0848

附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

全球汇市简讯 英文汇市简讯页面

全球汇市报导 汇市技术面解析

所有外汇新闻 汇率路透调查

美加经济指标预测 欧洲经济指标预测

指标利率一览 澳元、新西兰元报导

英镑报导 台币报导

人民币报导 韩元报导

拉美货币报导 南非兰特报导

亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价