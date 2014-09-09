《全球汇市》美元因升息预期上升，欧元在遭受抛售后回稳

路透纽约9月9日 - 美元周二兑一篮子主要货币触及14个月高位，因投资人预计美国经济增速可能令美国联邦储备理事会(FED/美联储)在明年开始升息。

美元周一普涨，因旧金山联邦储备银行周一发表的研究报告显示，投资者预计美联储维持利率在低位的时间较美联储自身的预期更久，而且仅会更缓慢升息。

欧元走软也令美元得益，自欧洲央行上周降息至新低，并推出购买资产计划以对抗通缩风险后，欧元走势恶化。

“大环境是美国国内有好消息，国外的消息就不那么好了，”Brown Brothers Harriman首席汇市策略师Marc Chandler表示。

美国经济数据改善巩固了美联储可能更接近升息的观点，美国公债收益率上升也扶助美元的升势。但美国就业市场仍有闲置，则令市场认为美联储将在未来几季按兵不动。

“投资人对美联储接近达成目标更有信心，”Chandler表示。不过他也指出，“尽管经济在复苏，但还不算稳健。”

美元指数 纽约尾盘升0.09%，报84.312，稍早高见84.519，离去年7月高位84.753不远，突破该水准将触及2010年7月来最高。

美元兑日圆 也升至六年高位106.47日圆，之后回落，尾盘报106.42日圆。

欧元兑美元 在欧洲交易时段跌至14个月新低，报1.2860美元，之后小幅反弹至1.2912美元，当日略有上涨。

投资人仍普遍作空欧元，显示欧元可能将进一步下滑。上周欧元连跌第八周，为1999年1月欧元面世以来最长跌势。

在英国央行总裁卡尼讲话显示央行可能在明春开始升息后，英镑从10个月低点反弹。但提振稍纵即逝，因投资人对苏格兰可能在本周投票支持独立的担忧不断加重。

一项TNS调查结果在隔夜时段公布，显示“支持”苏格兰独立的受访者急速增加。苏格兰独立公投将在9月18日举行。