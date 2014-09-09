更新版 1-《全球汇市》美元因升息预期上升，欧元在遭受抛售后回稳

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路透纽约9月9日 - 美元周二兑一篮子主要货币触及14个月高位，因投资人预计美国经济增速可能令美国联邦储备理事会(FED/美联储)在明年开始升息。

美元周一普涨，因旧金山联邦储备银行周一发表的研究报告显示，投资者预计美联储维持利率在低位的时间较美联储自身的预期更久，而且仅会更缓慢升息。

欧元走软也令美元得益，自欧洲央行上周降息至新低，并推出购买资产计划以对抗通缩风险后，欧元走势恶化。

“大环境是美国国内有好消息，国外的消息就不那么好了，”Brown Brothers Harriman首席汇市策略师Marc Chandler表示。

美国经济数据改善巩固了美联储可能更接近升息的观点，美国公债收益率上升也扶助美元的升势。但美国就业市场仍有闲置，则令市场认为美联储将在未来几季按兵不动。

“投资人对美联储接近达成目标更有信心，”Chandler表示。不过他也指出，“尽管经济在复苏，但还不算稳健。”

美元指数 纽约尾盘升0.09%，报84.312，稍早高见84.519，离去年7月高位84.753不远，突破该水准将触及2010年7月来最高。

美元兑日圆 也升至六年高位106.47日圆，之后回落，尾盘报106.42日圆。

欧元兑美元 在欧洲交易时段跌至14个月新低，报1.2860美元，之后小幅反弹至1.2912美元，当日略有上涨。

投资人仍普遍作空欧元，显示欧元可能将进一步下滑。上周欧元连跌第八周，为1999年1月欧元面世以来最长跌势。

在英国央行总裁卡尼讲话显示央行可能在明春开始升息后，英镑从10个月低点反弹。但提振稍纵即逝，因投资人对苏格兰可能在本周投票支持独立的担忧不断加重。

一项TNS调查结果在隔夜时段公布，显示“支持”苏格兰独立的受访者急速增加。苏格兰独立公投将在9月18日举行。

英镑兑美元 尾盘报1.6084美元，盘中低见1.6060美元。

今日 上日 当日 今年以来 2013年

收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.2935 1.2896 +0.30 -5.89 1.3745

美元/日圆 106.18 106.02 +0.15 +0.84 105.30

欧元/日圆 137.41 136.67 +0.54 -4.99 144.63

美元/瑞郎 0.9329 0.9352 -0.25 +4.49 0.8928

英镑/美元 1.6105 1.6104 +0.01 -2.72 1.6556

美元/加元 1.0979 1.0973 +0.05 +3.38 1.0620

澳元/美元 0.9200 0.9278 -0.84 +3.22 0.8913

欧元/瑞郎 1.2069 1.2061 +0.07 -1.65 1.2271

欧元/英镑 0.8031 0.8004 +0.34 -3.21 0.8297

新西兰元/美元 0.8244 0.8269 -0.30 +0.46 0.8206

美元/挪威克朗 6.3435 6.3300 +0.21 +4.57 6.0663

欧元/挪威克朗 8.2116 8.1620 +0.61 -1.52 8.3387

美元/瑞典克朗 7.1074 7.1120 -0.06 +10.42 6.4367

欧元/瑞典克朗 9.1951 9.1735 +0.24 +3.93 8.8474