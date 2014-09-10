《全球汇市》美元兑日圆和欧元上涨，因预期美联储对通胀立场强硬

路透纽约9月10日 - 美元兑日圆周三升至六年高位，因美国公债收益率上升，而澳元兑美元跌至六个月低点，因投资人出脱令澳元得益的利差交易。

美元上涨，因市场预期美国经济持续改善会令美国联邦储备理事会(FED/美联储)在明年开始升息，而日本和欧元区经济停滞不前，且通胀缓慢，拖累欧元和日圆承压。

“目前有许多因素支撑美元，主要是美国经济表现更好，这可能令美联储对通胀的基调更为强硬,”Mizuho Corporate Bank外汇策略师Sireen Harajli表示。

美元兑日圆 升0.54%，报106.76日圆，美元兑欧元 升0.17%，报1.2913美元，但欧元仍高于周二触及的14个月低点1.2858美元。

美元指数 跌0.07%，报84.136，略低于周二触及的14个月高位84.519。美元指数触手可及去年高位84.753，突破该水准将直指2010年中来的最高水准。

美国公债收益率本月攀升，因投资人消化美联储立场更为强硬的几率。两年期公债收益率 逼近7月底触及的三年高位0.590%，而指标10年期公债收益率 重返2.50%之上，周二上探了该水准。

铁矿石价格下滑以及中国对商品的需求转弱拖累澳元。另外，对冲基金撤出利差交易。投资人在利差交易中低息借入美元，买入其他较高收益货币，这一直支撑澳元。

澳元兑美元 跌0.40%，报0.9163美元，稍早跌至3月来最低的0.9114美元。

英镑也上涨，尽管市场仍在担心苏格兰即将举行的独立公投。英镑兑美元 升0.70%，报1.6216美元，周二触及10个月新低1.6060美元。

自周末民调显示支持独立的阵营占了上风后，英国的三大主要政党已经在积极备选。近期多个民调显示9月18日的独立公投结果难以预料。