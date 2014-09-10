更新版 1-《全球汇市》美元兑日圆和欧元上涨，因预期美联储对通胀立场强硬

澳新汇市：澳元兑英镑整理沉重跌势，新西兰元更具活力
澳元兑英镑录得的跌幅最大，英镑兑澳元隔夜上涨2.6%至1月初以来最高1.7082澳元，创下2015年8月来最大单日涨幅，并提振英镑突破200日移动均线。
(新增文末表格)
路透纽约9月10日 - 美元兑日圆周三升至六年高位，因美国公债收益率上升，而澳元兑美元跌至六个月低点，因投资人出脱令澳元得益的利差交易。
美元上涨，因市场预期美国经济持续改善会令美国联邦储备理事会(FED/美联储)在明年开始升息，而日本和欧元区经济停滞不前，且通胀缓慢，拖累欧元和日圆承压。
“目前有许多因素支撑美元，主要是美国经济表现更好，这可能令美联储对通胀的基调更为强硬,”Mizuho Corporate Bank外汇策略师Sireen Harajli表示。
美元兑日圆 升0.54%，报106.76日圆，美元兑欧元 升0.17%，报1.2913美元，但欧元仍高于周二触及的14个月低点1.2858美元。
美元指数 跌0.07%，报84.136，略低于周二触及的14个月高位84.519。美元指数触手可及去年高位84.753，突破该水准将直指2010年中来的最高水准。
美国公债收益率本月攀升，因投资人消化美联储立场更为强硬的几率。两年期公债收益率 逼近7月底触及的三年高位0.590%，而指标10年期公债收益率 重返2.50%之上，周二上探了该水准。
铁矿石价格下滑以及中国对商品的需求转弱拖累澳元。另外，对冲基金撤出利差交易。投资人在利差交易中低息借入美元，买入其他较高收益货币，这一直支撑澳元。
澳元兑美元 跌0.40%，报0.9163美元，稍早跌至3月来最低的0.9114美元。
英镑也上涨，尽管市场仍在担心苏格兰即将举行的独立公投。英镑兑美元 升0.70%，报1.6216美元，周二触及10个月新低1.6060美元。
自周末民调显示支持独立的阵营占了上风后，英国的三大主要政党已经在积极备选。近期多个民调显示9月18日的独立公投结果难以预料。
自上周初，首份民调显示苏格兰人对独立的态度大幅转变后，英镑已经下挫3%。对许多人而言，这样的跌幅仍不算大，因鉴于下周公投可能使英国分裂，并导致未来数年的程序性不确定性。
今日 上日 当日 今年以来 2013年
收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价
欧元/美元 1.2916 1.2935 -0.15 -6.03 1.3745
美元/日圆 106.82 106.18 +0.60 +1.44 105.30
欧元/日圆 138.00 137.41 +0.43 -4.58 144.63
美元/瑞郎 0.9366 0.9329 +0.40 +4.91 0.8928
英镑/美元 1.6211 1.6105 +0.66 -2.08 1.6556
美元/加元 1.0932 1.0979 -0.43 +2.94 1.0620
澳元/美元 0.9154 0.9200 -0.50 +2.70 0.8913
欧元/瑞郎 1.2096 1.2069 +0.22 -1.43 1.2271
欧元/英镑 0.7966 0.8031 -0.81 -3.99 0.8297
新西兰元/美元 0.8220 0.8244 -0.29 +0.17 0.8206
美元/挪威克朗 6.3430 6.3435 -0.01 +4.56 6.0663
欧元/挪威克朗 8.1935 8.2116 -0.22 -1.74 8.3387
美元/瑞典克朗 7.1026 7.1074 -0.07 +10.35 6.4367
欧元/瑞典克朗 9.1752 9.1951 -0.22 +3.71 8.8474
附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)
澳元兑英镑录得的跌幅最大，英镑兑澳元隔夜上涨2.6%至1月初以来最高1.7082澳元，创下2015年8月来最大单日涨幅，并提振英镑突破200日移动均线。
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