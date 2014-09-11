《全球汇市》美元回软，但势将连升第九周

路透纽约9月11日 - 美元兑日圆周四从六年高位回软，美元指数小跌，因仍势将连升第九周。

在美国总统奥巴马授权在叙利亚首次进行空袭，并在伊拉克进一步空袭后，美国公债收益率下滑，美元随之小跌。

不过美元跌幅不大，本周有望收高，因投资人继续为美国联邦储备理事会(FED/美联储)将采取更为强硬的立场，并暗示可能提前升息作出调整。

在下周倍受期待的美联储9月货币政策会议前，本周市场交投变得愈发震荡。

”本周市场开始更普遍地担心，无论美联储有多希望顺利平稳的将政策正常化，最终对资产市场的影响可能都要比之前预期的严重，“CitiFX的G10外汇策略部门全球主管Steven Englander表示。

近期包括美联储主席叶伦在内的联储官员的讲话已经暗示升息时机将有赖于经济数据的好坏，一些投资人担心失业率进一步下滑可能迫使美联储提前收紧政策。

欧洲的日本的经济状况恶化也扶助了美元的强势。在欧洲央行降息并推出资产购买计划以对抗通缩风险后，欧元兑美元跌至14个月低点。

日本央行预计也将祭出新的刺激措施以解决低通胀和经济停滞不前的问题。

美元兑日圆 纽约尾盘报106.94日圆，稍早升至107.19日圆的2008年9月来最高，欧元兑美元 升至1.2932美元，高于周二触及的14个月低点1.2858美元。

美元指数 跌0.06%，报84.201，但仍有望连升九周，这将是1997年来最长升势。

一份民调结果显示，苏格兰民众支持留在大英联合王国的比例占上风，英镑获得喘息空间。

由Survation代替Daily Record进行的民意调查显示，有47%的民众准备投票支持独立，另外53%则将投票反对独立。这数据不包括10%尚未决定的受访者。

英镑兑美元 升0.15%，报1.6236美元，周三在最新民调结果发布后上扬了0.7%。

美元兑新西兰元 触及七个月高位，新西兰央行称新西兰元目前水准“是没有依据且无法持续的”后，新西兰元下滑。