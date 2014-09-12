《全球汇市》美元指数守在14个月高位附近，澳元等大宗商品货币走低

标题新闻：德国外长称预计中国会逐步开放其市场，不会在一夜之间成为像德国那样的开放经济体
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
YouGov民调显示，在距离苏格兰独立公投仅一周之际，支持留在英国的选民数量有所回升，略微超过支持独立的选民。
欧元兑美元 报1.2923美元，持于周二触及的14个月低位1.2859美元上方，当时的跌势因欧央行上周意外开展新一轮政策宽松。
欧洲央行副总裁冈斯坦西欧在周四发表的评论中称，该行希望不要被迫拿出数以十亿欧元计的资金购买公债，即众所周知的量化宽松(QE)，但不排除推出QE的可能性。
周五亚洲无重要经济数据公布，不过中国周六将公布工业增加值和零售销售数据。
纽约 当日 今年来 2013年
最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价
欧元/美元 1.2921 1.2925 -0.03 -5.99 1.3745
美元/日圆 107.07 107.10 -0.03 +1.68 105.30
欧元/日圆 138.35 138.43 -0.06 -4.41 144.73
美元/瑞郎 0.9359 0.9357 +0.02 +4.83 0.8928
英镑/美元 1.6240 1.6254 -0.09 -1.91 1.6556
美元/加元 1.1038 1.1030 +0.07 +3.94 1.0620
澳元/美元 0.9093 0.9099 -0.07 +2.02 0.8913
新西兰元/美元 0.8178 0.8183 -0.06 -0.34 0.8206
澳元/日圆 97.360 97.450 -0.09 +3.74 93.850
新西兰元/日圆 87.560 87.640 -0.09 +1.33 86.410
英镑/日圆 173.88 174.08 -0.11 -0.26 174.33
澳元/新西兰元 1.1112 1.1113 -0.01 +2.43 1.0848
附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)
全球汇市简讯 英文汇市简讯页面
全球汇市报导 汇市技术面解析
所有外汇新闻 汇率路透调查
美加经济指标预测 欧洲经济指标预测
指标利率一览 澳元、新西兰元报导
英镑报导 台币报导
人民币报导 韩元报导
拉美货币报导 南非兰特报导
亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价
纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 许娜/李春喜/徐文焰/王丽鑫； 审校 郑茵/张荻/戴素萍)
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透新加坡4月26日 - 燃料油近月粘度价差周三从2017年高点回落， 此前已经连续上涨近两周。而强劲的买兴以及普氏窗口的交易价值提振38 0-cst现货升水升至近两周高点。 5月粘度价差 ，即180-cst和380-cst燃料油之间的价 差周三跌至每吨8美元，较上日每吨下跌0.25美元。 贸易消息人士称，勾兑燃料油变得更有利可图，以及对沥青稀释油需 求的增长，均促进了粘度价差近来的上涨。 周二5月粘度价差涨至每吨8.25美元，为12月12日以来最高。 周三普氏窗口内共达成三笔船货交易，总共成交6万吨380-cst燃料油 ，成交量为3月31日以来最低。 三批船货均由中石油购买，其中两批卖家是壳牌，另一批卖家是Coas tal。 周三成交价的升水范围为每吨较新加坡报价升水1-1.5美元，周二为 每吨升水0.5-1.25美元。 自4月以来，总共有338万吨380-cst燃料油在普氏窗口成交。(完) (编译 李春喜; 审校 王洋)
路透新加坡4月26日 - 亚洲石脑油裂解价差周三跌至两日低点每吨80 .53美元，前一日触及三周高位。 贸易商表示美国汽油市场意外低迷，或影响亚洲，因石脑油也可以作 为汽油的一个混合成份。 不过短期内石脑油的基本面可能仍会维持强劲。 “目前的升水很高，但坚挺态势可能会维持一段时间，因6月下半月 船货的需求不久将开始，”一位在新加坡的贸易商说。 台塑石化将购买6月上半月到岸麦寮的船货。 还不清楚台塑石化的求购数量。 印度巴拉特石油公司本周出售的5月石脑油船货升水创下该公司逾10 个月高点。 亚洲汽油裂解价差处在两周低点每桶10.62美元。 现货交易有九笔达成。 在五笔石脑油交易中托克买入三笔，但四笔汽油交易的卖家都是托克 ，买家则分别为PTT、联合石化、贡渥和卢克石油，成交价格介于每桶62. 60-62.70美元。(完) (编译 王洋; 审校 李春喜)