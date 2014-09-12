版本:
中国
亚洲 | 2014年 9月 12日 星期五 08:30 BJT

《全球汇市》美元指数守在14个月高位附近，澳元等大宗商品货币走低

YouGov民调显示，在距离苏格兰独立公投仅一周之际，支持留在英国的选民数量有所回升，略微超过支持独立的选民。

欧元兑美元 报1.2923美元，持于周二触及的14个月低位1.2859美元上方，当时的跌势因欧央行上周意外开展新一轮政策宽松。

欧洲央行副总裁冈斯坦西欧在周四发表的评论中称，该行希望不要被迫拿出数以十亿欧元计的资金购买公债，即众所周知的量化宽松(QE)，但不排除推出QE的可能性。

周五亚洲无重要经济数据公布，不过中国周六将公布工业增加值和零售销售数据。

纽约 当日 今年来 2013年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.2921 1.2925 -0.03 -5.99 1.3745

美元/日圆 107.07 107.10 -0.03 +1.68 105.30

欧元/日圆 138.35 138.43 -0.06 -4.41 144.73

美元/瑞郎 0.9359 0.9357 +0.02 +4.83 0.8928

英镑/美元 1.6240 1.6254 -0.09 -1.91 1.6556

美元/加元 1.1038 1.1030 +0.07 +3.94 1.0620

澳元/美元 0.9093 0.9099 -0.07 +2.02 0.8913

新西兰元/美元 0.8178 0.8183 -0.06 -0.34 0.8206

澳元/日圆 97.360 97.450 -0.09 +3.74 93.850

新西兰元/日圆 87.560 87.640 -0.09 +1.33 86.410

英镑/日圆 173.88 174.08 -0.11 -0.26 174.33

澳元/新西兰元 1.1112 1.1113 -0.01 +2.43 1.0848

附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

全球汇市简讯 英文汇市简讯页面

全球汇市报导 汇市技术面解析

所有外汇新闻 汇率路透调查

美加经济指标预测 欧洲经济指标预测

指标利率一览 澳元、新西兰元报导

英镑报导 台币报导

人民币报导 韩元报导

拉美货币报导 南非兰特报导

亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价

纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 许娜/李春喜/徐文焰/王丽鑫； 审校 郑茵/张荻/戴素萍)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐