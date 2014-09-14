更新版 1-《全球汇市》美元指数连升第九周，美元兑日圆触及六年高位

(新增收盘表格)

路透纽约9月12日 - 美元指数周五连升第九周，兑日圆触及六年高位，因市场臆测美国联邦储备理事会(美联储/FED)可能在下周货币政策会议上对通胀的基调更为强硬。

美国近期公布一系列强劲经济数据，提升了对美联储可能提前升息的预期，多数投资人目前预计美联储将在明年开始升息。

美国周五公布的零售销售数据显示8月销售全面增长，巩固了上述预期。

“经济的基本信息是在不断改善，但我们仍需要消化诸多闲置，”Raymond James首席分析师Scott Brown表示。

另一项数据显示，汤森路透/密西根大学美国9月消费者信心指数初值为84.6，创下2013年7月以来高点，8月终值为82.5。

不过美国劳工部公布，8月进口物价较前月下降0.9%，与预期一致。7月为下降0.3%。8月进口物价同比回落0.4%。进口物价下滑限制了美元的一些升幅。

“进口物价低得令人震惊，”BK Asset Management董事总经理Boris Schlossberg表示，“这显示经济中没有通胀压力，令市场对是否美联储会加快升息进度的揣测有所收敛。”

在下周备受瞩目的美联储货币政策会议前，一些投资人也已在获利了结，因担心市场可能走得太远。

美元指数 纽约尾盘跌0.08%，报84.227，连升第九周，为1997年来最长升势。

美国公债收益率也针对这种升息前景作出调整，交投更为震荡。两年期公债收益率 目前接近7月触及的三年高点0.5900%。

"这波美元涨势主要的宏观面促发因素是美债收益率上升，“法国兴业银行驻伦敦分析师Alvin Tan说。

美元兑日圆 触及107.39日圆，创2008年9月以来新高，最新报107.30日圆，日内上涨0.18%。

欧洲和日本的经济状况恶化也扶助了美元的强势。欧洲央行上周降息并推出资产购买计划以对抗通缩风险。

日本央行预计也将祭出新的刺激措施以解决低通胀和经济停滞不前的问题。

今日 上日 当日 今年以来 2013年

收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.2964 1.2925 +0.30 -5.68 1.3745

美元/日圆 107.32 107.10 +0.21 +1.92 105.30

欧元/日圆 139.10 138.40 +0.51 -3.82 144.63

美元/瑞郎 0.9334 0.9357 -0.25 +4.55 0.8928

英镑/美元 1.6266 1.6254 +0.07 -1.75 1.6556

美元/加元 1.1092 1.1030 +0.56 +4.44 1.0620

澳元/美元 0.9037 0.9099 -0.68 +1.39 0.8913

欧元/瑞郎 1.2098 1.2092 +0.05 -1.41 1.2271

欧元/英镑 0.7967 0.7950 +0.21 -3.98 0.8297

新西兰元/美元 0.8151 0.8183 -0.39 -0.67 0.8206

美元/挪威克朗 6.3601 6.3774 -0.27 +4.84 6.0663

欧元/挪威克朗 8.2457 8.2439 +0.02 -1.12 8.3387

美元/瑞典克朗 7.1247 7.1283 -0.05 +10.69 6.4367

欧元/瑞典克朗 9.2358 9.2115 +0.26 +4.39 8.8474