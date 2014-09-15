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亚洲 | 2014年 9月 15日 星期一 16:19 BJT

《全球汇市》瑞典克朗跌至两个月低位，中国数据疲软拖累澳元下滑

澳元下跌也部分是因美元上涨。美元在最近几周一路高歌猛进，因市场预计美联储或提早升息，部分是因为数据持续反映出美国经济复苏稳健。

受此影响，美国公债收益率上扬，并进而提振美元的吸引力。上周，美国10年期公债收益率 创下逾一年来最大周线升幅。

美联储将于9月16日至17日开会检讨政策。

英镑在9月18日苏格兰独立公投前仍处于守势，民调显示“支持”与“反对”阵营几乎不相上下。如果“支持”独立一方获胜，可能让有307年历史联盟关系画下句点，大英联合王国瓦解。

英镑兑美元 下滑至1.6240，在上周下跌至10个月低位1.6052之后仍相当脆弱。

纽约 当日 今年来 2013年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.2933 1.2964 -0.24 -5.91 1.3745

美元/日圆 107.28 107.32 -0.04 +1.88 105.30

欧元/日圆 138.79 139.10 -0.22 -4.04 144.63

美元/瑞郎 0.9356 0.9334 +0.24 +4.79 0.8928

英镑/美元 1.6251 1.6266 -0.09 -1.84 1.6556

美元/加元 1.1092 1.1092 +0.00 +4.44 1.0620

澳元/美元 0.8993 0.9037 -0.49 +0.90 0.8913

新西兰元/美元 0.8135 0.8151 -0.20 -0.87 0.8206

欧元/瑞郎 1.2101 1.2098 +0.02 -1.39 1.2271

欧元/英镑 0.7949 0.7967 -0.23 -4.19 0.8297

欧元/瑞典克朗 9.2398 9.2358 +0.04 +4.44 8.8474

美元/挪威克朗 6.3736 6.3601 +0.21 +5.07 6.0663

附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

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