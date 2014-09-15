《全球汇市》瑞典克朗跌至两个月低位，中国数据疲软拖累澳元下滑

券商观点：人民币对外净支付或续扩，但对外汇占款负面拖累减弱--招商
路透北京4月21日 - 中国招商证券宏观固收团队报告指出，近期人民币对外净支付出现了新变化，人民币对外净支付规模再度扩大，却并未大幅消耗央行在离岸形成的外汇占款。预计未来人民币对外净支付的规模有可能会继续扩张，但对央行外汇占款的负面拖累小于2016年下半年。
澳元下跌也部分是因美元上涨。美元在最近几周一路高歌猛进，因市场预计美联储或提早升息，部分是因为数据持续反映出美国经济复苏稳健。
受此影响，美国公债收益率上扬，并进而提振美元的吸引力。上周，美国10年期公债收益率 创下逾一年来最大周线升幅。
美联储将于9月16日至17日开会检讨政策。
英镑在9月18日苏格兰独立公投前仍处于守势，民调显示“支持”与“反对”阵营几乎不相上下。如果“支持”独立一方获胜，可能让有307年历史联盟关系画下句点，大英联合王国瓦解。
英镑兑美元 下滑至1.6240，在上周下跌至10个月低位1.6052之后仍相当脆弱。
纽约 当日 今年来 2013年
最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价
欧元/美元 1.2933 1.2964 -0.24 -5.91 1.3745
美元/日圆 107.28 107.32 -0.04 +1.88 105.30
欧元/日圆 138.79 139.10 -0.22 -4.04 144.63
美元/瑞郎 0.9356 0.9334 +0.24 +4.79 0.8928
英镑/美元 1.6251 1.6266 -0.09 -1.84 1.6556
美元/加元 1.1092 1.1092 +0.00 +4.44 1.0620
澳元/美元 0.8993 0.9037 -0.49 +0.90 0.8913
新西兰元/美元 0.8135 0.8151 -0.20 -0.87 0.8206
欧元/瑞郎 1.2101 1.2098 +0.02 -1.39 1.2271
欧元/英镑 0.7949 0.7967 -0.23 -4.19 0.8297
欧元/瑞典克朗 9.2398 9.2358 +0.04 +4.44 8.8474
美元/挪威克朗 6.3736 6.3601 +0.21 +5.07 6.0663
附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)
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纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (翻译 洪曦/王洋/高琦/张荻； 审校 蔡美珍/张若琪/艾茂林)
路透北京4月21日 - 中国招商证券宏观固收团队报告指出，近期人民币对外净支付出现了新变化，人民币对外净支付规模再度扩大，却并未大幅消耗央行在离岸形成的外汇占款。预计未来人民币对外净支付的规模有可能会继续扩张，但对央行外汇占款的负面拖累小于2016年下半年。
路透上海4月21日 - 人民币兑美元即期周五早盘震荡反弹，无视中间价继续调整。交易员称，由于周末法国将举行大选，而且存在一定变数，不少头寸开始离场，另外也有部分自营转为人民币多头，今日离在岸汇价走势和美指不同步，但并不认为汇价会走出波动区间。
路透上海4月21日 - 中国银行间市场周五资金面略偏紧张但整体平稳。交易员表示，平头寸压力不算太大，惟资金价格维持高位；缴税走款时点已过，央行公开市场连续净投放的效应也逐渐显现，月末流动性预期渐趋缓和。 华南一银行交易员称，早盘资金面状态仍是紧张，不过缴税影响已经结束，公开市场也在小量净投放，总量来看不需过度恐慌，“月末了，下周七天肯定贵的，但应该不会钱荒；(央行)逆回购量是不多，慢慢叠加上去就好了。” 上海一基金交易员提到，资金价格早盘还是居高不下，隔夜回购成交高价接近4%，跨月报价4.5%左右，“出的还是有点，但比较贵，比SLF(常备借贷便利)高了，部分小银行可能比较难受；不过也不是紧得要飞起来，借着借着还是能平的。” 他指出，近期银行委外产品赎回较多冲击债市，流动性亦有相应收缩，央行应该也关注到了相关情况，通过逆回购做一些维稳对冲，“如果委外是嵌套的话，一笔钱当几笔用，那赎回后市场少的就不是一倍的金额了，这情况大行也不一定会出钱；央行估计是要控制的，公开市场放点小钱。” 中国央行公开市场周五进行1,00