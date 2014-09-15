《全球汇市》美元走强，因预期本周美联储政策立场将转趋强硬

台湾股市：盘中上扬追随周边股市升势，各板块普涨
路透台北4月21日 - 台股周五盘中上扬，追随本地区周边股市涨势， 投资者押注企业财报强劲以及美国税改。 0251GMT，台湾加权指数 涨0.75%报9,705.06点，周四收低0.1 %。 各板块普涨，半导体类指数 涨1.18%，汽车类指数 上 扬0.77%。 在交投热络个股中，台积电 上涨1.34%。 电子股 上涨0.98%，金融保险类股 涨0.61%。(完) (编译 李爽/戴素萍 审校 张涛/孙国玉)
* 美联储会议和苏格兰独立公投是后市将面临的主要风险
* 中国工业产出增幅为近六年来最慢
路透纽约9月15日 - 美元兑主要货币周一走强，因预期美国联邦储备理事会(FED/美联储)本周将承认美国经济进一步改善，并将提供即将开始的收紧政策周期的新细节。
美元指数 最新报84.259，日内小涨，之前已连涨九周，因有迹象显示，相对于其他主要国家，美国经济成长继续加速。
预计美国联邦公开市场委员会(FOMC)将在周三结束为期两天的会议后确认，经济表现强劲，并可能提供何时开始升息的时间表。不过，部分策略师表示，市场可能会为会后声明令人失望作准备。
“市场误判美联储周三将表现出的强硬程度的可能性很高，”BK Asset Management的外汇策略部董事总经理Boris Schlossberg表示。
“市场完全相信美联储几乎要给出何时开始升息周期的明确时间暗示。但我认为，美联储的措辞会更加谨慎和模棱两可。”
纽约汇市尾盘，欧元兑美元 跌0.2%，报1.2938美元。美元兑瑞郎 上扬0.2%，报0.9353瑞郎。
Schlossberg认为，消费者方面仍存在很大的不确定性，尤其是薪资通胀方面。他还表示，在全力致力于收紧政策前，美联储希望看到薪资指标增长。
但如果美联储在声明中谈及升息时间时弃用“相当一段时间”的措辞，将被解读为立场更趋强硬，为美元加速升值铺路，Western Union Business Solutions的高级市场分析师Joe Manimbo表示。
另外，在周四苏格兰独立公投举行前，英镑仍处于守势，因民调显示，支持和反对阵营难分伯仲。如果投票结果支持独立，则将导致有307年历史的大英联合王国分崩离析。
英镑兑美元 跌至1.6228美元，且有可能进一步走软，上周英镑跌至10个月低位1.6052美元。
澳元兑美元跌至六个月低位，因担忧中国成长放缓。中国国家统计局周六公布，8月规模以上工业增加值同比增长6.9%，远低于路透调查预估中值8.8%，且为近六年来最低水平。其他关键领域的成长也放缓。 数据公布后，澳元成为抛售的目标。
澳元兑美元 3月20日以来首次跌穿0.90美元，至0.8984美元，后反弹至0.9030美元。过去一周累积下跌0.04美元。(完)
路透台北4月21日 - 台股周五盘中上扬，追随本地区周边股市涨势， 投资者押注企业财报强劲以及美国税改。 0251GMT，台湾加权指数 涨0.75%报9,705.06点，周四收低0.1 %。 各板块普涨，半导体类指数 涨1.18%，汽车类指数 上 扬0.77%。 在交投热络个股中，台积电 上涨1.34%。 电子股 上涨0.98%，金融保险类股 涨0.61%。(完) (编译 李爽/戴素萍 审校 张涛/孙国玉)
0318 GMT * 美元指数在亚洲时段小幅上涨，开盘涨0.1%，交投淡静，但海外市场走势震荡 * 隔夜风险胃纳增强后，本地市场走势向好，日本股市日经指数涨0.9%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数涨0.6% * E-迷你标普500指数持平，周末的法国选举将左右海外市场的风险情况 * 动能指标及5、10及20日移动均线冲突，整体呈中性格局 * 纽约波动区间99.40/99.86，为初步支撑位和阻力位 * 图表：http://reut.rs/2pJK2yZ (完) (编译 侯雪苹；审校 张荻)
路透首尔4月21日 - 韩国股市周五早盘升至近三周高位，受外资需求 推动，因朝鲜(北韩)相关风险减弱，其他投资者将关注焦点转向法国总统 大选。 法国将分别于4月23日和5月7日举行总统大选的第一轮和第二轮投票 。 0250GMT，韩国综合股价指数(KOSPI) 上升0.9%至2,168.61点 ，创4月3日来高位。 韩元兑美元 小升0.1%报1,138.7韩元。 富国证券(Bookook Securities)股票分析师Kim Sung-hwan表示，由于基本面强势吸引投资者，韩股正处在上升通道。 “市场人士将密切关注法国总统大选结果，因为像英国退欧和美国总统大选等几个全球性重大市场都与市场预期完全不符，”Kim说。 周五公布的Elabe民意调查显示，法国大选中间派候选人马克龙料在周日的首轮投票中胜出，而极右翼领导人勒庞支持率进一步落后于马克龙。 今日外资势将买超，临近中午时分买超1,489亿韩元(1.30