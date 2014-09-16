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亚洲 | 2014年 9月 16日 星期二 15:55 BJT

《全球汇市》澳元再承压，苏格兰公投与美联储加息前景是关注重点

美国10年期公债收益率上周已创下逾一年最大涨幅。该收益率上涨提振了美元的吸引力，特别是兑低收益货币日圆。

“我们预计美联储将暗示，按计划于下个月结束购债，并在2015年第二季升息，”法国兴业银行驻伦敦策略师Kit Juckes表示。

“但我们痛苦的意识到，这只是外界的共识，而且明天出炉的美国8月核心CPI升幅料放缓至1.8%，因此目前美联储无需对抗通胀威胁，难怪美元多头会缺乏信念。”

纽约 当日 今年来 2013年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.2937 1.2940 -0.02 -5.88 1.3745

美元/日圆 107.10 107.16 -0.06 +1.71 105.30

欧元/日圆 138.56 138.70 -0.10 -4.20 144.63

美元/瑞郎 0.9343 0.9351 -0.09 +4.65 0.8928

英镑/美元 1.6174 1.6231 -0.35 -2.31 1.6556

美元/加元 1.1056 1.1053 +0.03 +4.11 1.0620

澳元/美元 0.9012 0.9027 -0.17 +1.11 0.8913

新西兰元/美元 0.8164 0.8174 -0.12 -0.51 0.8206

欧元/瑞郎 1.2090 1.2100 -0.08 -1.48 1.2271

欧元/英镑 0.7996 0.7975 +0.26 -3.63 0.8297

欧元/瑞典克朗 9.2286 9.2075 +0.23 +4.31 8.8474

美元/挪威克朗 6.3979 6.3912 +0.10 +5.47 6.0663

附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

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