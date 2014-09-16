更新版 1-《全球汇市》美联储货币政策声明公布前，美元兑欧元跌至两周低点

* 美联储货币政策声明前，美元兑欧元跌至两周低点

* 许多投资人预计美联储对通胀态度转趋强硬 (新增收盘表格)

路透纽约9月16日 - 美元兑欧元和瑞郎周二跌至近两周低点，因一报导称美国联邦储备理事会(FED/美联储)在周三结束为期两日的货币政策会议后，不太可能改变对近零利率的温和立场。

这同部分市场人士的预期形成对比，他们认为美联储可能突然对美国经济转为乐观，并将暗示会提前而不是推迟升息。

周二，多位交易员指出美元下滑是因华尔街日报的视频报导。该视频称美联储的声明提及何时将开始升息时可能将沿用“相当一段时间”的时间框架措辞。

在看到该视频后，投资人全面抛售美元，但一些市场人士认为上述两种情况都有出现的可能。

“要预计美联储可能这么做的精确时间是非常困难的，”对冲基金SLJ Macro Partners合伙人Stephen Jen表示。

“同我所预期的美联储将在年底前调整措辞相比，是否会在今天、抑或10月及11月会议上调整措辞并没有那么重要。最佳的策略是持有美元多头组合，如果美联储基调意外温和，则增持美元多头。”

美元指数势将录得10周来首周下滑，自5月该指数上涨了近6%，但周二美元指数 跌0.2%，报84.071。

“我们为美元持续牛市作准备，可能从第四季稍晚开始，”法国农业信贷银行汇市策略师Mark McCormick表示，“目前的目标是逢低买入美元。”

纽约尾盘，欧元兑美元 升0.2%，报1.2959美元，盘中升至9月4日来最高的1.2994美元。自欧洲央行本月稍早降息引发对欧元的抛售消退后，欧元一直陷于1.2859-1.2980美元的区间内。

美元兑瑞郎 跌0.3%，报0.9325瑞郎，稍早美元跌至0.9302瑞郎，为9月5日来最低。美元兑日圆 跌0.1%，报107.11日圆。

英镑兑美元上涨，但主要是因美元遭到全面抛售。周四苏格兰将举行独立公投。

英镑兑美元 升0.3%，报1.6281美元。

“如果苏格兰独立，将最有可能变成欧盟成员国。届时苏格兰将意识到永远不可能‘独立‘，因生活的许多方面(无论是政治的还是经济的)，都将受到布鲁塞尔的制约，”SLJ的Jen表示。

今日 上日 当日 今年以来 2013年

收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.2959 1.2940 +0.15 -5.72 1.3745

美元/日圆 107.12 107.16 -0.04 +1.73 105.30

欧元/日圆 138.83 138.70 +0.09 -4.01 144.63

美元/瑞郎 0.9323 0.9351 -0.30 +4.42 0.8928

英镑/美元 1.6275 1.6231 +0.27 -1.70 1.6556

美元/加元 1.0967 1.1053 -0.78 +3.27 1.0620

澳元/美元 0.9094 0.9027 +0.74 +2.03 0.8913

欧元/瑞郎 1.2083 1.2100 -0.14 -1.53 1.2271

欧元/英镑 0.7959 0.7975 -0.20 -4.07 0.8297

新西兰元/美元 0.8197 0.8174 +0.28 -0.11 0.8206

美元/挪威克朗 6.4000 6.3912 +0.14 +5.50 6.0663

欧元/挪威克朗 8.2954 8.2695 +0.31 -0.52 8.3387

美元/瑞典克朗 7.1185 7.1141 +0.06 +10.59 6.4367

欧元/瑞典克朗 9.2236 9.2075 +0.17 +4.25 8.8474