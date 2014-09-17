《全球汇市》美元走高，美联储政策措辞备受关注

新浪网引述消息人士称，中国人行对五大银行实施5,000亿元人民币的常备借贷便利(SLF)操作。这个消息对澳元构成支撑。

英镑兑美元 小升至1.6295，远高于上周所及的10个月低位1.6051，苏格兰明天将举行独立公投。英镑已经弹离低点，此前多数民调显示支持留在英国的比例小幅领先。不过，支持独立和反对独立的两方势均力敌，导致英镑/美元隔夜选择权隐含波动率周三翻涨一倍至18.6%。

欧元兑美元 下跌0.15%至0.7950英镑，目前交易商等待英国央行会议记录和英国薪资数据。英国央行上次货币政策会议上，有两位委员投票支持升息。

“今天的英国央行会议记录和美国联邦公开市场委员会(FOMC)政策决定引人关注。我们预计苏格兰公投料出现正面结果。从这点看来，逢低买入英镑兑欧元将提供很好的风险回报，”法国农业信贷银行(Credit Agricole)在客户报告中表示。

纽约 当日 今年来 2013年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.2962 1.2959 +0.02 -5.70 1.3745

美元/日圆 107.23 107.12 +0.10 +1.83 105.30

欧元/日圆 138.98 138.83 +0.11 -3.91 144.63

美元/瑞郎 0.9336 0.9323 +0.14 +4.57 0.8928

英镑/美元 1.6324 1.6275 +0.30 -1.40 1.6556

美元/加元 1.0948 1.0967 -0.17 +3.09 1.0620

澳元/美元 0.9066 0.9094 -0.31 +1.72 0.8913

新西兰元/美元 0.8179 0.8197 -0.22 -0.33 0.8206

欧元/瑞郎 1.2102 1.2083 +0.16 -1.38 1.2271

欧元/英镑 0.7939 0.7959 -0.25 -4.31 0.8297

欧元/瑞典克朗 9.2457 9.2236 +0.24 +4.50 8.8474

美元/挪威克朗 6.4040 6.4000 +0.06 +5.57 6.0663

附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

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