《全球汇市》美元兑日圆攀升至六年高位，因联储预估显示升息将加快

* 美联储利率预估显示升息加快

* 但美联储声明表达了对就业市场的担忧

路透纽约9月17日 - 美元兑日圆周三跳升至六年高位，而欧元从五个月高位回落，此前美国联邦储备理事会(FED/美联储)的预估显示未来几年升息的步伐将比6月预估的更快。

不过，美联储结束为期两日货币政策会议后发布的声明仍谨慎，坚持了将在“一段相当长时间内”维持低利率的承诺，并表达了对就业市场闲置的担忧，但汇市投资人把焦点放在了联储的利率预估上。

美联储的预期中值为，明年年底利率为1.375%，6月的预估为1.125%；2016年底为2.875%，之前的预估为2.50%；2017年为3.75%。

另外，17位联储政策委员中有14位现预计将在明年升息，6月时为12位。

“美元是对利率预估被上调作出反应，”法国巴黎银行汇市策略师Vassili Serebriakov表示，“另一方面，联储的声明颇为温和，但在昨日有报导后市场对此已经消化了。”

高利率会提升美元计价资产的吸引力。

还有两位委员反对联储维持近零利率承诺的决定。达拉斯联储总裁费希尔和费城联储总裁普洛瑟认为，如果联储感到不得不加快收紧货币政策，那么利率指引会束缚美联储的手脚。

纽约尾盘，美元兑日圆 大涨逾1%，至108.38日圆，约为六年高位，单日升幅为1月中来最大。

欧元兑美元 也跌至去年7月来最低。美元指数 触及去年7月来最高，美元兑瑞郎升至一年高位。

美联储会议还更新了对经济成长、通胀和失业率的预估。整体而言，美联储官员对未来几年的经济成长略更悲观，但对失业率继续下滑则更为乐观。

分析师表示，随着美联储会议结束，经济基本面会继续支撑美元。

“底线仍是美联储明年何时升息只是时间问题，而不是会不会的问题，这继续同欧元区和日本根本谈不上收紧政策形成鲜明对比。”Western Union Business Solutions高级市场分析师Joe Manimbo称。

盘中稍早，美国数据显示上月消费者物价下滑，这一度令美元承压。