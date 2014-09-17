更新版 1-《全球汇市》美元兑日圆攀升至六年高位，因联储预估显示升息将加快

* 美联储利率预估显示升息加快

* 但美联储声明表达了对就业市场的担忧 (新增收盘表格)

路透纽约9月17日 - 美元兑日圆周三跳升至六年高位，而欧元从五个月高位回落，此前美国联邦储备理事会(FED/美联储)的预估显示，未来几年升息的步伐将比6月预估的更快。

不过，美联储结束为期两日货币政策会议后发布的声明仍谨慎，坚持了将在“一段相当长时间内”维持低利率的承诺，并表达了对就业市场闲置的担忧，但汇市投资人把焦点放在了联储的利率预估上。

美联储的预期中值为，明年年底利率为1.375%，6月的预估为1.125%；2016年底为2.875%，之前的预估为2.50%；2017年为3.75%。

另外，17位联储政策委员中有14位现预计将在明年升息，6月时为12位。

“美元是对利率预估被上调作出反应，”法国巴黎银行汇市策略师Vassili Serebriakov表示，“另一方面，联储的声明颇为温和，但在昨日有报导后市场对此已经消化了。”

高利率会提升美元计价资产的吸引力。

还有两位委员反对联储维持近零利率承诺的决定。达拉斯联储总裁费希尔和费城联储总裁普洛瑟认为，如果联储感到不得不加快收紧货币政策，那么利率指引会束缚美联储的手脚。

纽约尾盘，美元兑日圆 大涨逾1%，至108.38日圆，约为六年高位，单日升幅为1月中来最大。

欧元兑美元 也跌至去年7月来最低。美元指数 触及去年7月来最高，美元兑瑞郎升至一年高位。

美联储会议还更新了对经济成长、通胀和失业率的预估。整体而言，美联储官员对未来几年的经济成长略更悲观，但对失业率继续下滑则更为乐观。

分析师表示，随着美联储会议结束，经济基本面会继续支撑美元。

“底线仍是美联储明年何时升息只是时间问题，而不是会不会的问题，这继续同欧元区和日本根本谈不上收紧政策形成鲜明对比。”Western Union Business Solutions高级市场分析师Joe Manimbo称。

盘中稍早，美国数据显示上月消费者物价下滑，这一度令美元承压。

美国劳工部周三公布：美国8月消费者物价指数(CPI)较前月下降0.2%，因能源价格全面走低，抵消了物价和租房成本攀升产生的影响。这是CPI自去年4月以来首度回落，7月为增长0.1%。分析师原预计8月CPI持平。

今日 上日 当日 今年以来 2013年

收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.2865 1.2959 -0.73 -6.40 1.3745

美元/日圆 108.37 107.12 +1.17 +2.92 105.30

欧元/日圆 139.42 138.83 +0.42 -3.60 144.63

美元/瑞郎 0.9412 0.9323 +0.95 +5.42 0.8928

英镑/美元 1.6273 1.6275 -0.01 -1.71 1.6556

美元/加元 1.0996 1.0967 +0.26 +3.54 1.0620

澳元/美元 0.8958 0.9094 -1.50 +0.50 0.8913

欧元/瑞郎 1.2106 1.2083 +0.19 -1.34 1.2271

欧元/英镑 0.7905 0.7959 -0.68 -4.72 0.8297

新西兰元/美元 0.8095 0.8197 -1.24 -1.35 0.8206

美元/挪威克朗 6.4420 6.4000 +0.66 +6.19 6.0663

欧元/挪威克朗 8.2870 8.2954 -0.10 -0.62 8.3387

美元/瑞典克朗 7.1666 7.1185 +0.68 +11.34 6.4367

欧元/瑞典克朗 9.2200 9.2236 -0.04 +4.21 8.8474