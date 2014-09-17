《全球汇市》美元走升，市场重视美联储的“强硬”利率指引

美元兑日圆 触及六年新高108.69，欧元兑美元 则跌至14个月低位1.2834。

美联储确认购债激励计划将在下月结束，其最新预测暗示一些官员认为，当美联储最终开始收紧政策时，升息的速度可能要比预期更快。

对明年年底利率水平的预测中值为1.375%，6月时的预测为1.125%；对2016年年底的预测从2.50%上升至2.875%。

“利率展望上调，推动美元今日早盘走强，”澳洲国民银行资深分析师Spiros Papadopoulos称。