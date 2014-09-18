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亚洲 | 2014年 9月 18日 星期四 11:58 BJT

《全球汇市》美元/日圆触及六年高位，受美联储前瞻指引推升

美联储的政策检讨是本周最受期待的事件之一，另一个就是苏格兰独立公投。

距离周四公投前仅数小时，Survation的民调显示，留在英国的支持率为53%。

苏格兰独立的威胁仍在，令英镑震荡不安。英镑兑美元 最新报1.6264美元，日内下跌0.1%；本月稍早跌逾3%，低见1.6052。

投票将在周四2100GMT结束。

大宗商品货币脱离稍早低位，但仍难获得上涨动力，澳元兑美元 小幅上涨0.1%，至0.8968美元，周四稍早触及六个月低位0.8939美元。

纽约 当日 今年来 2013年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.2866 1.2865 +0.01 -6.40 1.3745

美元/日圆 108.59 108.37 +0.20 +3.12 105.30

欧元/日圆 139.71 139.42 +0.21 -3.47 144.73

美元/瑞郎 0.9410 0.9412 -0.02 +5.40 0.8928

英镑/美元 1.6265 1.6273 -0.05 -1.76 1.6556

美元/加元 1.1006 1.0996 +0.09 +3.63 1.0620

澳元/美元 0.8962 0.8958 +0.04 +0.55 0.8913

新西兰元/美元 0.8113 0.8095 +0.22 -1.13 0.8206

澳元/日圆 97.320 97.080 +0.25 +3.70 93.850

新西兰元/日圆 88.100 87.730 +0.42 +1.96 86.410

英镑/日圆 176.62 176.35 +0.15 +1.31 174.33

澳元/新西兰元 1.1040 1.1059 -0.17 +1.77 1.0848

附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

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