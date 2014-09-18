《全球汇市》美元/日圆触及六年高位，受美联储前瞻指引推升

标题新闻：美亚太指挥官哈里斯告诉国会，美国在韩国部署的萨德反导系统应在未来几日开始运行
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美联储的政策检讨是本周最受期待的事件之一，另一个就是苏格兰独立公投。
距离周四公投前仅数小时，Survation的民调显示，留在英国的支持率为53%。
苏格兰独立的威胁仍在，令英镑震荡不安。英镑兑美元 最新报1.6264美元，日内下跌0.1%；本月稍早跌逾3%，低见1.6052。
投票将在周四2100GMT结束。
大宗商品货币脱离稍早低位，但仍难获得上涨动力，澳元兑美元 小幅上涨0.1%，至0.8968美元，周四稍早触及六个月低位0.8939美元。
纽约 当日 今年来 2013年
最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价
欧元/美元 1.2866 1.2865 +0.01 -6.40 1.3745
美元/日圆 108.59 108.37 +0.20 +3.12 105.30
欧元/日圆 139.71 139.42 +0.21 -3.47 144.73
美元/瑞郎 0.9410 0.9412 -0.02 +5.40 0.8928
英镑/美元 1.6265 1.6273 -0.05 -1.76 1.6556
美元/加元 1.1006 1.0996 +0.09 +3.63 1.0620
澳元/美元 0.8962 0.8958 +0.04 +0.55 0.8913
新西兰元/美元 0.8113 0.8095 +0.22 -1.13 0.8206
澳元/日圆 97.320 97.080 +0.25 +3.70 93.850
新西兰元/日圆 88.100 87.730 +0.42 +1.96 86.410
英镑/日圆 176.62 176.35 +0.15 +1.31 174.33
澳元/新西兰元 1.1040 1.1059 -0.17 +1.77 1.0848
附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)
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纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 王丽鑫/李婷仪/陈宗琦； 审校 郑茵/张荻/蔡美珍/徐文焰)
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路透4月26日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周三下跌，尽管海岬型船运价上升，但巴拿马型船和较小型船舶运费下降。
路透4月26日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周三晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 5月 261.9 24 261.3 6 * 6月 234.7 101 231.9 25 * 7月 226.1 314 223.2 43 * 8月 224.4 162 220.7 87 * 9月 221.1 2,162 217.8 733 * 10月 218.8 2,992 215.5 1,095 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GM