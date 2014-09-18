更新版 1-《全球汇市》美元兑日圆升至六年高位，因美国数据巩固利率预估

* 美国上周初请失业金人数降幅超过预期

* 苏格兰进行独立公投，英镑波动性跳升

* 美国8月房屋开工减少 (新增文末汇率收盘表格)

路透纽约9月18日 - 美元兑日圆周四升至逾六年高位，此前数据显示美国上周初请失业金人数减少，巩固了美国将较预期提前升息的市场预期。

美元指数攀升至逾四年最高，因美国联邦储备理事会(FED/美联储)周三发布的预估显示，未来几年升息的步伐将比6月预估的更快。

美联储的政策声明和主席叶伦有关美国经济的讲话则较为谨慎，但这没有阻挡美元的升势。

一些策略师对美元大涨也感到意外，认为市场人士过分相信美联储的利率预估，而不是美联储官员的讲话。

“我只是认为在昨日大涨后，美元短期内将出现盘整，”RBC Capital Markets高级汇市策略师Greg Moore表示。

“事实上，美联储仍要看经济数据的表现。叶伦昨天也不愿对利率前景做任何承诺，”他还表示。

美元兑日圆 升至2008年8月底来最高的108.96日圆，纽约尾盘报108.74日圆，升0.4%。

在美国公布上周初请失业金人数减少3.6万，经季节调整为28万的7月来最低后，美元扩大升势。

被认为能更好的显示就业市场趋势的初请失业金人数四周均值减少4,750人，至29.95万人。

美元指数 触及逾四年高位84.782，尾盘报84.299，当日持平。

美元兑瑞郎 扭转升势，跌0.7%，报0.9339瑞郎。周三在美联储声明发布后，美元兑瑞郎触及一年高位。

欧元兑美元 从14个月低点反弹，升0.4%，报1.2917美元。

英镑走强，因交易商愈发相信在周四的苏格兰独立公投中投反对票的将占多数。

英镑兑美元 升0.6%，报1.6380美元。

“随着苏格兰公投开始，市场显示出相当的平静和信心，认为英国不会失去一个构成国，”DailyFX首席汇市策略师John Kicklighter表示。

但分析师表示，投资人已经作了对冲，以防苏格兰公投赞成独立，英镑急挫。

今日 上日 当日 今年以来 2013年

收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.2922 1.2865 +0.44 -5.99 1.3745

美元/日圆 108.69 108.37 +0.30 +3.22 105.30

欧元/日圆 140.43 139.42 +0.72 -2.90 144.63

美元/瑞郎 0.9337 0.9412 -0.80 +4.58 0.8928

英镑/美元 1.6400 1.6273 +0.78 -0.94 1.6556

美元/加元 1.0932 1.0996 -0.58 +2.94 1.0620

澳元/美元 0.8990 0.8958 +0.36 +0.86 0.8913

欧元/瑞郎 1.2068 1.2106 -0.31 -1.65 1.2271

欧元/英镑 0.7881 0.7905 -0.30 -5.01 0.8297

新西兰元/美元 0.8152 0.8095 +0.70 -0.66 0.8206

美元/挪威克朗 6.3218 6.4420 -1.87 +4.21 6.0663

欧元/挪威克朗 8.1702 8.2870 -1.41 -2.02 8.3387

美元/瑞典克朗 7.0852 7.1666 -1.14 +10.08 6.4367

欧元/瑞典克朗 9.1570 9.2200 -0.68 +3.50 8.8474