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亚洲 | 2014年 9月 19日 星期五 14:32 BJT

《全球汇市》英镑上扬，因苏格兰选民否决独立计划

美国公债收益率(殖利率)受到推升，美元的吸引力也因而获得提振。

美元指数 上涨至84.743，为四年多以来最强劲水平，最新报 84.268。

欧元兑美元 周四触及14个月低位1.2834美元，之后反弹走高，最新报1.2917。

澳元也下滑，市场卖出澳元兑英镑。

澳元兑美元 跌0.3%，至0.8965，接近周四触及的六个月低位0.8927。

纽约 当日 今年来 2013年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.2905 1.2922 -0.13 -6.11 1.3745

美元/日圆 109.08 108.69 +0.36 +3.59 105.30

欧元/日圆 140.77 140.45 +0.23 -2.74 144.73

美元/瑞郎 0.9348 0.9337 +0.12 +4.70 0.8928

英镑/美元 1.6445 1.6400 +0.27 -0.67 1.6556

美元/加元 1.0949 1.0932 +0.16 +3.10 1.0620

澳元/美元 0.8965 0.8990 -0.28 +0.58 0.8913

新西兰元/美元 0.8137 0.8152 -0.18 -0.84 0.8206

澳元/日圆 97.790 97.710 +0.08 +4.20 93.850

新西兰元/日圆 88.760 88.600 +0.18 +2.72 86.410

英镑/日圆 179.38 178.25 +0.63 +2.90 174.33

澳元/新西兰元 1.1011 1.1021 -0.09 +1.50 1.0848

附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

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