《全球汇市》英镑上扬，因苏格兰选民否决独立计划

港报社评：大填海解楼困，争民意作后盾--经济日报4月28日
团结香港基金建议重启大规模填海，解决地荒。本港须大型填海是不争事实，但阻拦重重，下任政府应总结过去一些如东涌的成功经验，尽快交出平衡方案力争市民支持，成填海后盾。
美国公债收益率(殖利率)受到推升，美元的吸引力也因而获得提振。
美元指数 上涨至84.743，为四年多以来最强劲水平，最新报 84.268。
欧元兑美元 周四触及14个月低位1.2834美元，之后反弹走高，最新报1.2917。
澳元也下滑，市场卖出澳元兑英镑。
澳元兑美元 跌0.3%，至0.8965，接近周四触及的六个月低位0.8927。
纽约 当日 今年来 2013年
最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价
欧元/美元 1.2905 1.2922 -0.13 -6.11 1.3745
美元/日圆 109.08 108.69 +0.36 +3.59 105.30
欧元/日圆 140.77 140.45 +0.23 -2.74 144.73
美元/瑞郎 0.9348 0.9337 +0.12 +4.70 0.8928
英镑/美元 1.6445 1.6400 +0.27 -0.67 1.6556
美元/加元 1.0949 1.0932 +0.16 +3.10 1.0620
澳元/美元 0.8965 0.8990 -0.28 +0.58 0.8913
新西兰元/美元 0.8137 0.8152 -0.18 -0.84 0.8206
澳元/日圆 97.790 97.710 +0.08 +4.20 93.850
新西兰元/日圆 88.760 88.600 +0.18 +2.72 86.410
英镑/日圆 179.38 178.25 +0.63 +2.90 174.33
澳元/新西兰元 1.1011 1.1021 -0.09 +1.50 1.0848
附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)
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纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 王丽鑫/朱晓军/王洋； 审校 张涛/蔡美珍)
团结香港基金建议重启大规模填海，解决地荒。本港须大型填海是不争事实，但阻拦重重，下任政府应总结过去一些如东涌的成功经验，尽快交出平衡方案力争市民支持，成填海后盾。
路透上海4月28日 - 路透根据外汇交易中心(CFETS)公布的中间价测算，CFETS人民币汇 率指数周五较上日微升0.02%至92.78；SDR篮子指数微升至94.21，BIS篮子指数微升至93.71 。 今年以来CFETS人民币汇率指数累计下跌2.16%，SDR篮子指数跌1.35%，BIS指数跌2.63% 。2016年全年CFETS人民币汇率指数累计下跌6.06%，SDR篮子指数跌3.38%，BIS指数跌5.38% 。 CFETS篮子部分主要货 今日中间 较上日升贬点 币 价 数 人民币 6.8931 -35 欧元 7.4945 242 日圆 6.2023 -46 港元 0.8858 -3.8 英镑 8.8961
香港无时无刻不在抱怨地少人多，土地不足导致房屋问题愈益严重，楼价高得超现实，偏远至沙头角边境禁区的新楼盘竟然是令人咋舌的尺价万元；然而讽刺的是，审计署揭发政府对于以低地价甚至免地价批给慈善机构的土地，长期缺乏监管，部分土地违反契约经营酒店和食肆，所得利润以亿元计，变相让人假慈善之名牟利。这样的情况存在多时而没有匡正，明显不符社会公义。