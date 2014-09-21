更新版 1--《全球汇市》美元连升十周，因投资人预计美国将较预期更快升息

(新增文末表格)

* 美元指数受美国升息预期支撑再度上涨

* 苏格兰公投结果留在英国，但英镑遭遇获利回吐下滑

* 日圆兑美元和英镑触及六年低点

路透纽约9月19日 - 美元兑一篮子主要货币周五上涨，本周连升第十周，因投资人预计美国升息的速度可能比之前预期更快。

不过一些市场人士表示，美元走势过度，其升势会很快停歇。他们还表示，从基本面来看，美元看来只从强劲的经济消息方面获得略微提振。

“我只是认为美元一路猛涨，看来并没有获得强劲的基本面逐渐增强的支撑。”道明证券首席汇市策略师Shaun Osborne表示。

“本周将是美元指数连升十周，比这还要强劲的连升势头是很罕见的。如果这将在某处停止，那么目前可能是升势暂缓的好时间。”

美元指数 纽约尾盘报84.753，升0.5%，为约两周最大单日升幅。

汇市经纪公司FXCM旗下DailyFX.com量化策略师David Rodriguez也赞同Osborne的看法。他表示，FXCM的汇市成交量数据显示欧元卖盘和美元买盘已经明显放缓，尽管欧元兑美元跌至14个月低点1.2832美元，纽约尾盘欧元报1.2835美元，跌0.7%。

“热情的降温可能自然转变为走势剧变，美元可能匆忙转跌。”Rodriguez表示。

美元兑日圆 升0.2%，报108.95日圆，盘中刷新六年高位109.45日圆。美元兑日圆连升第三周。

Osborne还表示，美国联邦储备理事会(FED/美联储)周三发布的利率预估只不过令市场更为困惑。

“我认为美国利率预估的转变很小，美联储仍非常依赖经济数据。如果自此美国就业数据因某种原因转差，那么这些利率预估也会随之转变。”Osborne表示。

英镑今日也出现大的走势，兑美元跳升至两周高位，兑欧元触及两年高位，此前苏格兰公投结果为支持留在英国。

不过英镑在纽约汇市遭遇获利了结回落。

稍早，英镑兑美元 跳升至1.6525美元，为9月2日来最高，纽约尾盘跌0.6%，报1.6307美元。

英镑兑欧元 从两年高位0.7810英镑回落，报0.7867英镑。英镑兑日圆 也升至六年高位后回软。

今日 上日 当日 今年以来 2013年

收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.2828 1.2922 -0.73 -6.67 1.3745

美元/日圆 109.01 108.69 +0.29 +3.52 105.30

欧元/日圆 139.85 140.43 -0.41 -3.30 144.63

美元/瑞郎 0.9409 0.9337 +0.77 +5.39 0.8928

英镑/美元 1.6286 1.6400 -0.70 -1.63 1.6556

美元/加元 1.0961 1.0932 +0.27 +3.21 1.0620

澳元/美元 0.8921 0.8990 -0.77 +0.09 0.8913

欧元/瑞郎 1.2069 1.2068 +0.01 -1.65 1.2271

欧元/英镑 0.7876 0.7881 -0.06 -5.07 0.8297

新西兰元/美元 0.8124 0.8152 -0.34 -1.00 0.8206

美元/挪威克朗 6.3516 6.3218 +0.47 +4.70 6.0663

欧元/挪威克朗 8.1496 8.1702 -0.25 -2.27 8.3387

美元/瑞典克朗 7.1512 7.0852 +0.93 +11.10 6.4367

欧元/瑞典克朗 9.1761 9.1570 +0.21 +3.72 8.8474

附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

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