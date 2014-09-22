《全球汇市》美元指数接近两年高点，G20会议未给日圆带来助力

投资者还关注本周公布的美国经济数据及其对美债收益率和美元的影响。美国成屋销售将于今日稍晚出炉，拉开本周美国数据序幕。
英镑缺乏动能，此前在周五苏格兰独立公投决定留在英国后，英镑兑美元曾短暂跳升。
英镑兑美元 报1.6343美元，周五曾短暂升破1.65。
分析师表示，英镑与英镑计价资产未来仍有重大的政治风险，包括苏格兰公投余波，以及明年5月的英国大选。
澳元兑美元亦持续低迷，受美联储政策指引影响。
澳元兑美元 报0.8928美元，若跌破0.8920，将刷新六个月新低。
纽约 当日 今年来 2013年
最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价
欧元/美元 1.2861 1.2828 +0.26 -6.43 1.3745
美元/日圆 108.69 109.01 -0.29 +3.22 105.30
欧元/日圆 139.79 139.84 -0.04 -3.41 144.73
美元/瑞郎 0.9383 0.9409 -0.28 +5.10 0.8928
英镑/美元 1.6357 1.6286 +0.44 -1.20 1.6556
美元/加元 1.0927 1.0961 -0.31 +2.89 1.0620
澳元/美元 0.8940 0.8921 +0.21 +0.30 0.8913
新西兰元/美元 0.8163 0.8124 +0.48 -0.52 0.8206
澳元/日圆 97.180 97.250 -0.07 +3.55 93.850
新西兰元/日圆 88.720 88.560 +0.18 +2.67 86.410
英镑/日圆 177.78 177.53 +0.14 +1.98 174.33
澳元/新西兰元 1.0950 1.0970 -0.18 +0.94 1.0848
附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)
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(编译/审校 高琦/白云/朱晓军/陈宗琦/杜明霞/李婷仪/王兴亚/于春红)