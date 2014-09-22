《全球汇市》美元连涨10周后稍做调整，关注ECB总裁和FED官员讲话

G20表示，他们非常有希望让全球经济规模再增加2万亿(兆)美元，并创造数以百万计的新工作岗位，但欧洲经济持续停滞仍是一重大障碍。
“周末的G20会议上，汇率走势并未吸引太多关注，”CitiFX驻新加坡外汇策略师Todd Elmer在给客户的报告中指出。
“外界可能认为这不利日圆，因为这与之前日益升温的市场臆测不符。之前市场认为，国内外当局更加担心最近日圆贬值走势，”Elmer说。
日本官员不再积极口头打压美元/日圆涨势，但他们对汇率大幅波动表示担忧。
财务大臣麻生太郎和经济财政大臣甘利明本月都表示，不希望日圆大幅贬值，更愿意见到汇率逐步波动。
美元兑日元 下跌0.2%, 报108.87，上周日触及六年高点109.46 。
纽约 当日 今年来 2013年
最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价
欧元/美元 1.2854 1.2828 +0.20 -6.48 1.3745
美元/日圆 108.88 109.01 -0.12 +3.40 105.30
欧元/日圆 139.93 139.85 +0.06 -3.25 144.63
美元/瑞郎 0.9391 0.9409 -0.19 +5.19 0.8928
英镑/美元 1.6340 1.6286 +0.33 -1.30 1.6556
美元/加元 1.0973 1.0961 +0.11 +3.32 1.0620
澳元/美元 0.8902 0.8921 -0.21 -0.12 0.8913
新西兰元/美元 0.8131 0.8124 +0.09 -0.91 0.8206
欧元/瑞郎 1.2070 1.2069 +0.01 -1.64 1.2271
欧元/英镑 0.7865 0.7876 -0.14 -5.21 0.8297
欧元/瑞典克朗 9.1738 9.1761 -0.03 +3.69 8.8474
美元/挪威克朗 6.3412 6.3516 -0.16 +4.53 6.0663
附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)
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(编译/审校 杜明霞/洪曦/艾茂林/李春喜/张荻/田建华)