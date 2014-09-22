更新版 1-《全球汇市》美元兑澳元走强，但兑主要货币基本持平

(新增文末表格)
* 澳元兑美元触及七个月低位
* 在美元连涨10周后，欧元和日圆出现的涨势短暂
* 美元指数基本持平，盘中触及四年高位
路透纽约9月22日 - 美元兑澳元和新兴市场货币周一劲扬，因商品价格回落令后两者遭受重创，但美元指数在连涨10周后基本持平。
美元指数 盘中在平盘上下游走。尾盘小涨0.01%，之前一度触及2010年7月以来最高。
上周美元指数续升，创下自1973年美元开始自由浮动以来的最长升势。
欧元兑美元 尾盘小涨0.03%，报1.283美元，盘中触及1.2867美元的高位，欧元5月时曾逼近1.40美元。日圆兑美元 上扬0.15%，报108.86日圆。
“我们看到美元在长时间上涨后兑主要货币稍作盘整，”Commonwealth Foreign Exchange的首席市场分析师Omer Esiner表示，“另一方面，美元兑澳元等较高收益商品货币走强。”
澳元兑美元 触及七个月低位0.8854美元。对全球成长的担忧，以及在G20会议上中国官员暗示该国政府可能不会推出进一步经济刺激举措等因素重压澳元。中国和澳大利亚互为主要的贸易伙伴，澳元的走势通常与中国经济前景休戚相关。
“澳元只是在追赶美元的涨势，”Chapdelaine Foreign Exchange的董事总经理Douglas Borthwick表示，“美元近期大幅走强，今日回吐部分涨幅。”
加元兑美元 也走软，因商品价格走低，尾盘回落0.6%，报1.103加元。巴西雷亚尔兑美元 跌1.1%。
能源市场方面，布兰特原油价格在过去四个交易日中第三日走低，因需求不振和供应充裕，盖过了石油输出国组织(OPEC)将减产的预期。11月布兰特原油期货 跌1.34%，报每桶97.04美元。美国原油期货 跌0.89美元，报每桶91.52美元。(完)
今日 上日 当日 今年以来 2013年
收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价
欧元/美元 1.2849 1.2828 +0.16 -6.52 1.3745
美元/日圆 108.84 109.01 -0.16 +3.36 105.30
欧元/日圆 139.83 139.85 -0.01 -3.32 144.63
美元/瑞郎 0.9397 0.9409 -0.13 +5.25 0.8928
英镑/美元 1.6360 1.6286 +0.45 -1.18 1.6556
美元/加元 1.1043 1.0961 +0.75 +3.98 1.0620
澳元/美元 0.8870 0.8921 -0.57 -0.48 0.8913
欧元/瑞郎 1.2073 1.2069 +0.03 -1.61 1.2271
欧元/英镑 0.7852 0.7876 -0.30 -5.36 0.8297
新西兰元/美元 0.8119 0.8124 -0.06 -1.06 0.8206
美元/挪威克朗 6.3420 6.3516 -0.15 +4.54 6.0663
欧元/挪威克朗 8.1482 8.1496 -0.02 -2.28 8.3387
美元/瑞典克朗 7.1490 7.1512 -0.03 +11.07 6.4367
欧元/瑞典克朗 9.1888 9.1761 +0.14 +3.86 8.8474
附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)
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(编译 母红; 审校 李军)