《全球汇市》美元指数盘旋在四年高点略下方，中国数据激励澳元略涨

欧元兑美元 周二持稳于1.2853美元。欧元已经弹离周一触及的14个月低点1.2816美元，促使一些交易商揣测欧元有可能向上修正，因为目前汇价逼近关键支撑位1.2800美元。

但由于美国与欧洲和日本等经济大国对利率的看法存在分化，美元将走强的大趋势仍然不变。

欧洲央行总裁德拉吉周一重申，如果有必要刺激经济成长，欧央行准备动用更多非常规工具。

不过，对于欧洲央行会很快启动购债刺激计划，市场持适度怀疑态度。

“德拉吉更有可能是在哄骗市场，而不是做出任何坚定承诺。任何非常规措施必须‘在我们职责范围内’，德国央行无疑会认为购买公债不是职责所在，”澳洲国民银行的分析师在给客户的报告中称。

“尽管如此，建设性的含糊其辞目前可能适合德拉吉，因为这给欧元施加了下行压力，从而给他留出一些时间来等待通缩力道减退。”

纽约 当日 今年来 2013年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.2852 1.2849 +0.02 -6.50 1.3745

美元/日圆 108.74 108.84 -0.09 +3.27 105.30

欧元/日圆 139.75 139.85 -0.07 -3.44 144.73

美元/瑞郎 0.9391 0.9397 -0.06 +5.19 0.8928

英镑/美元 1.6387 1.6360 +0.17 -1.02 1.6556

美元/加元 1.1026 1.1043 -0.15 +3.82 1.0620

澳元/美元 0.8910 0.8870 +0.45 -0.03 0.8913

新西兰元/美元 0.8128 0.8119 +0.11 -0.95 0.8206

澳元/日圆 96.890 96.540 +0.36 +3.24 93.850

新西兰元/日圆 88.380 88.370 +0.01 +2.28 86.410

英镑/日圆 178.21 178.06 +0.08 +2.23 174.33

澳元/新西兰元 1.0959 1.0918 +0.38 +1.02 1.0848

附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

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