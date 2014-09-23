《全球汇市》美元指数盘旋在四年高点略下方，中国数据激励澳元略涨

中国汽车：今年汽车销售将呈稳中趋缓，因税收优惠力度减弱等--商务部
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
欧元兑美元 周二持稳于1.2853美元。欧元已经弹离周一触及的14个月低点1.2816美元，促使一些交易商揣测欧元有可能向上修正，因为目前汇价逼近关键支撑位1.2800美元。
但由于美国与欧洲和日本等经济大国对利率的看法存在分化，美元将走强的大趋势仍然不变。
欧洲央行总裁德拉吉周一重申，如果有必要刺激经济成长，欧央行准备动用更多非常规工具。
不过，对于欧洲央行会很快启动购债刺激计划，市场持适度怀疑态度。
“德拉吉更有可能是在哄骗市场，而不是做出任何坚定承诺。任何非常规措施必须‘在我们职责范围内’，德国央行无疑会认为购买公债不是职责所在，”澳洲国民银行的分析师在给客户的报告中称。
“尽管如此，建设性的含糊其辞目前可能适合德拉吉，因为这给欧元施加了下行压力，从而给他留出一些时间来等待通缩力道减退。”
纽约 当日 今年来 2013年
最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价
欧元/美元 1.2852 1.2849 +0.02 -6.50 1.3745
美元/日圆 108.74 108.84 -0.09 +3.27 105.30
欧元/日圆 139.75 139.85 -0.07 -3.44 144.73
美元/瑞郎 0.9391 0.9397 -0.06 +5.19 0.8928
英镑/美元 1.6387 1.6360 +0.17 -1.02 1.6556
美元/加元 1.1026 1.1043 -0.15 +3.82 1.0620
澳元/美元 0.8910 0.8870 +0.45 -0.03 0.8913
新西兰元/美元 0.8128 0.8119 +0.11 -0.95 0.8206
澳元/日圆 96.890 96.540 +0.36 +3.24 93.850
新西兰元/日圆 88.380 88.370 +0.01 +2.28 86.410
英镑/日圆 178.21 178.06 +0.08 +2.23 174.33
澳元/新西兰元 1.0959 1.0918 +0.38 +1.02 1.0848
附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)
全球汇市简讯 英文汇市简讯页面
全球汇市报导 汇市技术面解析
所有外汇新闻 汇率路透调查
美加经济指标预测 欧洲经济指标预测
指标利率一览 澳元、新西兰元报导
英镑报导 台币报导
人民币报导 韩元报导
拉美货币报导 南非兰特报导
亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价
纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 李爽/李春喜/朱晓军/杜明霞；审校 龚芳/艾茂林/李婷仪/戴素萍)
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
路透上海4月29日 - 中国大型港口企业--上港集团周五晚公布季报称，一季度公司实现净利11.4亿元人民币，同比下降6.4%；公司拟托管第三大股东、负责洋山港四期建设的上海同盛（投资）集团有限公司。
路透上海4月29日 - 中国大型保险集团--中国太保周五晚公布一季报，今年前三个月实现净利20亿元人民币，同比下降9%，主要因计提的保险责任准备金明显上升。