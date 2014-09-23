《全球汇市》美元兑主要货币基本持稳，获利了结提振欧元

* 美元上行趋势料将持续

* 欧元从14个月低位反弹

* 美元指数持于四年高位之下

路透纽约9月23日 - 美元兑其他主要货币周二基本持稳，之前的一波获利了结扶助扶助提振受创的欧元。

纽约汇市尾盘，欧元兑美元 上扬0.06%，报1.286美元，之前触及1.29美元的高位，部分因数据显示德国经济继第二季意外萎缩后，第三季已有所成长。欧元在今年5月逼近1.40美元。

对欧元区经济成长的担忧，以及欧洲央行的宽松货币政策重压欧元，昨日一度触及14个月低位。

美元兑日圆 周二持平，报108.84日圆。

英镑兑美元 上扬0.15%。美元指数回落0.1%，周一触及四年半峰值。

“盘初有获利了结卖盘，但很显然，越来越多的迹象显示市场正逐步看好美元，”法国兴业银行驻纽约的汇市策略师Sebastien Galy表示。

“人们发现，除美元外很难作多其他货币，”他说，“最终的结果是，美元的大趋势保持不变，且将持续下去。”

美元已连涨10周。美国利率，一项吸引汇市交易商的关键因素，远高于欧元区，欧元区决策者仍在利用宽松货币政策来刺激疲弱的经济，而美国联邦储备理事会(FED/美联储)已开始缩减宽松政策规模。

周二公布的数据显示，德国9月Markit综合PMI升至54.0，高于8月的53.7，在荣枯分水岭50关卡上方进一步攀升，为经济成长助力。这扶助提振欧元。

不过，欧元区综合PMI指数显示，企业活动扩张的幅度略低于预期，因企业连续第30个月降价。总体而言，数据并未改变欧元区经济复苏迟滞的现状。

美元持续走强使纽约联储总裁杜德利谨慎地认为，美元上涨可能损及美国经济的表现，并压低通胀，这可能使美联储的工作复杂化。