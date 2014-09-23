《全球汇市》美元兑主要货币基本持稳，获利了结提振欧元

中股业绩：上港集团一季度净利降6.4%，拟托管第三大股东同盛集团
路透上海4月29日 - 中国大型港口企业--上港集团周五晚公布季报称，一季度公司实现净利11.4亿元人民币，同比下降6.4%；公司拟托管第三大股东、负责洋山港四期建设的上海同盛（投资）集团有限公司。
* 美元上行趋势料将持续
* 欧元从14个月低位反弹
* 美元指数持于四年高位之下
路透纽约9月23日 - 美元兑其他主要货币周二基本持稳，之前的一波获利了结扶助扶助提振受创的欧元。
纽约汇市尾盘，欧元兑美元 上扬0.06%，报1.286美元，之前触及1.29美元的高位，部分因数据显示德国经济继第二季意外萎缩后，第三季已有所成长。欧元在今年5月逼近1.40美元。
对欧元区经济成长的担忧，以及欧洲央行的宽松货币政策重压欧元，昨日一度触及14个月低位。
美元兑日圆 周二持平，报108.84日圆。
英镑兑美元 上扬0.15%。美元指数回落0.1%，周一触及四年半峰值。
“盘初有获利了结卖盘，但很显然，越来越多的迹象显示市场正逐步看好美元，”法国兴业银行驻纽约的汇市策略师Sebastien Galy表示。
“人们发现，除美元外很难作多其他货币，”他说，“最终的结果是，美元的大趋势保持不变，且将持续下去。”
美元已连涨10周。美国利率，一项吸引汇市交易商的关键因素，远高于欧元区，欧元区决策者仍在利用宽松货币政策来刺激疲弱的经济，而美国联邦储备理事会(FED/美联储)已开始缩减宽松政策规模。
周二公布的数据显示，德国9月Markit综合PMI升至54.0，高于8月的53.7，在荣枯分水岭50关卡上方进一步攀升，为经济成长助力。这扶助提振欧元。
不过，欧元区综合PMI指数显示，企业活动扩张的幅度略低于预期，因企业连续第30个月降价。总体而言，数据并未改变欧元区经济复苏迟滞的现状。
美元持续走强使纽约联储总裁杜德利谨慎地认为，美元上涨可能损及美国经济的表现，并压低通胀，这可能使美联储的工作复杂化。
杜德利周一表示，尽管美元汇率并非联储的政策目标，但美联储在预估经济表现时必须考虑汇率因素。(完)
路透上海4月29日 - 中国大型港口企业--上港集团周五晚公布季报称，一季度公司实现净利11.4亿元人民币，同比下降6.4%；公司拟托管第三大股东、负责洋山港四期建设的上海同盛（投资）集团有限公司。
路透上海4月29日 - 中国大型保险集团--中国太保周五晚公布一季报，今年前三个月实现净利20亿元人民币，同比下降9%，主要因计提的保险责任准备金明显上升。
路透上海4月29日 - 中国最大汽车企业--上汽集团周五晚公布季报，一季度公司实现净利82.6亿元人民币，同比增长4.11%；同期公司实现整车销售165.58万辆，同比增长3.00%。