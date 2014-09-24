《全球汇市》日圆受日本首相讲话提振，美元创纪录走势陷入停顿

《全球汇市》欧元大涨日圆急坠，因法国大选忧虑消退
路透纽约4月24日 - 欧元兑美元周一大涨，日圆则急坠，此前在法国总统大选第一轮投票中，马克龙战胜反对欧元的极右翼民族阵线候选人勒庞，令市场放心。
**养老金体系评估**
安倍还支持日本央行实行超宽松货币政策。日本央行收回宽松政策的时间料比美国联邦储备理事会(美联储/FED)晚得多。
外界猜测，规模1.2万亿日圆的日本政府退休金投资基金(GPIF)即将展开战略评估，该基金正在制定投资组合提高国内股票比重的计划，评估后可能也会增加海外资产配置。相关消息也对日圆不利。
巴克莱亚太区外汇策略主管Mitul Kotecha表示，安倍的讲话可能是为了避免外界对日圆贬值的批评。
“但最终而言，我认为这种趋势或基调不会改变。在我看来，日本官员仍将乐见日圆贬值，前提是以渐进的方式贬值，”Kotecha还说。、
纽约 当日 今年来 2013年
最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价
欧元/美元 1.2847 1.2845 +0.02 -6.53 1.3745
美元/日圆 108.59 108.88 -0.27 +3.12 105.30
欧元/日圆 139.51 139.85 -0.24 -3.54 144.63
美元/瑞郎 0.9398 0.9398 +0.00 +5.26 0.8928
英镑/美元 1.6386 1.6386 +0.00 -1.03 1.6556
美元/加元 1.1082 1.1075 +0.06 +4.35 1.0620
澳元/美元 0.8873 0.8839 +0.38 -0.45 0.8913
新西兰元/美元 0.8070 0.8049 +0.26 -1.66 0.8206
欧元/瑞郎 1.2074 1.2071 +0.02 -1.61 1.2271
欧元/英镑 0.7840 0.7838 +0.03 -5.51 0.8297
欧元/瑞典克朗 9.1842 9.1800 +0.05 +3.81 8.8474
美元/挪威克朗 6.3607 6.3542 +0.10 +4.85 6.0663
附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)
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纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 艾茂林/王丽鑫/田建华/杜明霞；审校 张荻/王洋/高琦)
路透纽约4月24日 - 欧元兑美元周一大涨，日圆则急坠，此前在法国总统大选第一轮投票中，马克龙战胜反对欧元的极右翼民族阵线候选人勒庞，令市场放心。
* 美国公债收益率触及两周高位 * 公债价格午后缩减部分跌幅 路透纽约4月24日 - 美国公债价格周一下挫，此前法国中间派总统候 选人马克龙在首轮选举中胜出，法国将留在欧盟并保留欧元的预期升温。 这带动了美国公债等避险资产的跌势。马克龙胜出后，美债收益率整 体升至两周高位。 不过午后公债价格缩减部分跌幅，因空头回补和低吸买盘，特别是来 自欧洲投资人，他们看重长期美债收益率大涨。 另外，投资人认为法国大选首轮结果对欧洲有利，令反建制的风险降 低。在英国公投脱欧及特朗普当选美国总统后，投资人担心法国也会出现 类似风险。 周日选举前，美国公债价格已上涨，因投资人寻求避险。 “美国公债市场出现因强劲的风险意愿回升而遭抛售的情况，因法国 大选没有真正的意外。”Action Economics全球固定收益部门董事总经理 Kim Rupert表示。 尾盘，美国10年期公债 价格跌11/32，收益率报2.276%， 上周五尾盘报2.236%。稍早在法
路透纽约/伦敦4月24日 - 金价周一下跌逾1%，此前市场中意的法国大选候选人在首轮投票中胜出，但稍后削减跌幅，因美债收益率脱离盘中高位。