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亚洲 | 2014年 9月 24日 星期三 16:12 BJT

《全球汇市》日圆受日本首相讲话提振，美元创纪录走势陷入停顿

**养老金体系评估**

安倍还支持日本央行实行超宽松货币政策。日本央行收回宽松政策的时间料比美国联邦储备理事会(美联储/FED)晚得多。

外界猜测，规模1.2万亿日圆的日本政府退休金投资基金(GPIF)即将展开战略评估，该基金正在制定投资组合提高国内股票比重的计划，评估后可能也会增加海外资产配置。相关消息也对日圆不利。

巴克莱亚太区外汇策略主管Mitul Kotecha表示，安倍的讲话可能是为了避免外界对日圆贬值的批评。

“但最终而言，我认为这种趋势或基调不会改变。在我看来，日本官员仍将乐见日圆贬值，前提是以渐进的方式贬值，”Kotecha还说。、

纽约 当日 今年来 2013年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.2847 1.2845 +0.02 -6.53 1.3745

美元/日圆 108.59 108.88 -0.27 +3.12 105.30

欧元/日圆 139.51 139.85 -0.24 -3.54 144.63

美元/瑞郎 0.9398 0.9398 +0.00 +5.26 0.8928

英镑/美元 1.6386 1.6386 +0.00 -1.03 1.6556

美元/加元 1.1082 1.1075 +0.06 +4.35 1.0620

澳元/美元 0.8873 0.8839 +0.38 -0.45 0.8913

新西兰元/美元 0.8070 0.8049 +0.26 -1.66 0.8206

欧元/瑞郎 1.2074 1.2071 +0.02 -1.61 1.2271

欧元/英镑 0.7840 0.7838 +0.03 -5.51 0.8297

欧元/瑞典克朗 9.1842 9.1800 +0.05 +3.81 8.8474

美元/挪威克朗 6.3607 6.3542 +0.10 +4.85 6.0663

附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

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