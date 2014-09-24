《全球汇市》美元涨势延续，欧元跌至1.28美元之下

* 美元指数触及2010年7月以来最高

* 日圆涨势消退

* 料美元后市将继续走强

路透纽约9月24日 - 美元周三上扬，美元指数攀升至四年高位，因欧元区经济再现疲弱迹象拖累欧元跌至1.28美元之下。

美元指数 尾盘上扬0.43%，盘中触及2010年7月以来最高85.09，之前连涨10周。

欧元兑美元 盘中触及14个月低位1.277美元，最新回落0.5%，欧洲央行总裁德拉吉再度承诺，在较长时间内保持宽松货币政策。

数据显示，德国企业信心连跌第五个月，且西班牙央行警告称，该国民间消费增长可能放缓，这也重压欧元。

美国经济前景不断改善，周三公布的数据显示8月美国新屋销售激增18%，而欧洲的企业活动放缓直指欧洲央行将进一步放宽政策，市场普遍认为这是推动美元超长升势的主要因素。

“欧洲公布的多数数据转弱。而美国公布的多数指标利好，”Westpac Banking Corp的汇市策略师Richard Franulovich表示，“我认为美元目前的势头非常良好。”

日圆兑美元 在全球交易日早盘走强，因日本首相安倍晋三对日圆跌至六年低位对该国经济造成的影响表现担忧。但日圆稍后逆转走势，最新回落0.06%，报108.96日圆。

安倍晋三被援引称，将密切关注日圆近期疲软对日本地区经济的影响。之前日本的两位官员也表达了类似的担忧，日圆自8月初以来下跌了近7%。上周五，日圆兑美元触及109.46日圆的低位。

市场人士称，尽管总的来说，这是安倍晋三通过刺激通胀提振日本经济计划的一部分，但日圆回落的速度可能使决策者难以接受。