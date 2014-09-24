更新版 1-《全球汇市》美元涨势延续，欧元跌至1.28美元之下

《全球汇市》欧元大涨日圆急坠，因法国大选忧虑消退
路透纽约4月24日 - 欧元兑美元周一大涨，日圆则急坠，此前在法国总统大选第一轮投票中，马克龙战胜反对欧元的极右翼民族阵线候选人勒庞，令市场放心。
(新增文末表格)
* 美元指数触及2010年7月以来最高
* 日圆涨势消退
* 料美元后市将继续走强
路透纽约9月24日 - 美元周三上扬，美元指数攀升至四年高位，因欧元区经济再现疲弱迹象拖累欧元跌至1.28美元之下。
美元指数 尾盘上扬0.43%，盘中触及2010年7月以来最高85.09，之前连涨10周。
欧元兑美元 盘中触及14个月低位1.277美元，最新回落0.5%，欧洲央行总裁德拉吉再度承诺，在较长时间内保持宽松货币政策。
数据显示，德国企业信心连跌第五个月，且西班牙央行警告称，该国民间消费增长可能放缓，这也重压欧元。
美国经济前景不断改善，周三公布的数据显示8月美国新屋销售激增18%，而欧洲的企业活动放缓直指欧洲央行将进一步放宽政策，市场普遍认为这是推动美元超长升势的主要因素。
“欧洲公布的多数数据转弱。而美国公布的多数指标利好，”Westpac Banking Corp的汇市策略师Richard Franulovich表示，“我认为美元目前的势头非常良好。”
日圆兑美元 在全球交易日早盘走强，因日本首相安倍晋三对日圆跌至六年低位对该国经济造成的影响表现担忧。但日圆稍后逆转走势，最新回落0.06%，报108.96日圆。
安倍晋三被援引称，将密切关注日圆近期疲软对日本地区经济的影响。之前日本的两位官员也表达了类似的担忧，日圆自8月初以来下跌了近7%。上周五，日圆兑美元触及109.46日圆的低位。
市场人士称，尽管总的来说，这是安倍晋三通过刺激通胀提振日本经济计划的一部分，但日圆回落的速度可能使决策者难以接受。
“我们认为，并不是日圆走软的事实，而是日圆回落的速度让日本政府不安，我认为多数市场人士也持同样的观点，”一位驻伦敦的一家大型国际银行的场内交易员表示。(完)
今日 上日 当日 今年以来 2013年
收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价
欧元/美元 1.2779 1.2845 -0.51 -7.03 1.3745
美元/日圆 109.01 108.88 +0.12 +3.52 105.30
欧元/日圆 139.33 139.85 -0.37 -3.66 144.63
美元/瑞郎 0.9452 0.9398 +0.57 +5.87 0.8928
英镑/美元 1.6338 1.6386 -0.29 -1.32 1.6556
美元/加元 1.1055 1.1075 -0.18 +4.10 1.0620
澳元/美元 0.8881 0.8839 +0.48 -0.36 0.8913
欧元/瑞郎 1.2083 1.2071 +0.10 -1.53 1.2271
欧元/英镑 0.7821 0.7838 -0.22 -5.74 0.8297
新西兰元/美元 0.8074 0.8049 +0.31 -1.61 0.8206
美元/挪威克朗 6.3895 6.3542 +0.56 +5.33 6.0663
欧元/挪威克朗 8.1673 8.1619 +0.07 -2.06 8.3387
美元/瑞典克朗 7.1778 7.1457 +0.45 +11.51 6.4367
欧元/瑞典克朗 9.1740 9.1800 -0.07 +3.69 8.8474
附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)
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纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 母红; 审校 李军)
路透纽约4月24日 - 欧元兑美元周一大涨，日圆则急坠，此前在法国总统大选第一轮投票中，马克龙战胜反对欧元的极右翼民族阵线候选人勒庞，令市场放心。
* 美国公债收益率触及两周高位 * 公债价格午后缩减部分跌幅 路透纽约4月24日 - 美国公债价格周一下挫，此前法国中间派总统候 选人马克龙在首轮选举中胜出，法国将留在欧盟并保留欧元的预期升温。 这带动了美国公债等避险资产的跌势。马克龙胜出后，美债收益率整 体升至两周高位。 不过午后公债价格缩减部分跌幅，因空头回补和低吸买盘，特别是来 自欧洲投资人，他们看重长期美债收益率大涨。 另外，投资人认为法国大选首轮结果对欧洲有利，令反建制的风险降 低。在英国公投脱欧及特朗普当选美国总统后，投资人担心法国也会出现 类似风险。 周日选举前，美国公债价格已上涨，因投资人寻求避险。 “美国公债市场出现因强劲的风险意愿回升而遭抛售的情况，因法国 大选没有真正的意外。”Action Economics全球固定收益部门董事总经理 Kim Rupert表示。 尾盘，美国10年期公债 价格跌11/32，收益率报2.276%， 上周五尾盘报2.236%。稍早在法
路透纽约/伦敦4月24日 - 金价周一下跌逾1%，此前市场中意的法国大选候选人在首轮投票中胜出，但稍后削减跌幅，因美债收益率脱离盘中高位。