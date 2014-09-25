更正-《全球汇市》美元兑欧元触及近两年高位，因欧美公债利差触及近15年高位

(更正：内文倒数第二段...Verslo Zinios为“立陶宛”商报，而非“卢森堡”)

* 美元指数触及四年新高

* 欧元跌穿1.27美元，触及22个月最低

* 美国/德国10年期公债收益率差接近15年高位

路透纽约9月25日 - 美元周四跳升至四年新高，因投资者押注欧美货币政策将背道而驰，拖累欧元兑美元跌至近两年低位。

欧元 盘中在EBS交易平台触及2012年11月以来最低1.26955美元。这扶助美元指数 升至四年高位85.485。

美元指数最新上扬0.15%，报85.172，很多分析师和汇市交易员预计，美元将继续走强。之前美元指数连涨10周。

“美元涨势尚无停歇的迹象，”美银美林的分析师在一份评论中称，他们预计美元兑其他主要货币将继续走强。

欧元最新下跌0.25%，报1.2745美元。BK Asset Management的董事总经理Boris Schlossberg表示，欧元在跌穿支撑位1.2750美元后，抛售加速。欧元在过去18个月中，四次在该支撑位止跌。

“欧元的市场人气仍十分负面，因市场开始认识到美国和欧元区的货币政策前景将背道而驰，”Schlossberg告诉客户。

10年期美债/德债收益率差 接近15年高位，吸引投资者买入美元，因他们预期美国不久将开始升息。

随着美国经济反弹，美国联邦储备理事会(FED/美联储)可能在下月结束购债计划，并可能从明年开始上调借贷成本。

与之相对照，欧洲央行可能进一步放宽超宽松货币政策，且可能寻求通过购买公债来刺激疲弱的欧元区经济，并避免滑入通缩。

美元本周可能连涨第11周，创40年来最长升势，与欧元和日圆走势形成鲜明对照。日本央行目前也正在绞尽脑汁应对经济成长乏力的现状。目前日本经济正在努力走出通缩。

欧洲央行总裁德拉吉的讲话引发市场预期，央行将采取进一步行动重振区内经济。

他在接受立陶宛商报Verslo Zinios采访时表示，欧洲央行准备在必要时动用更多非常规工具，或调整目前资产购买计划规模，以应对非常低通胀带来的风险。