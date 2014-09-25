更正-更新版 1-《全球汇市》美元/欧元触及近两年高位，欧美公债利差创近15年高位

(更正：内文倒数第二段...Verslo Zinios为“立陶宛”商报，而非“卢森堡”)

* 美元指数触及四年新高

* 欧元跌穿1.27美元，触及22个月最低

* 美国/德国10年期公债收益率差接近15年高位

路透纽约9月25日 - 美元周四跳升至四年新高，因投资者押注欧美货币政策将背道而驰，拖累欧元兑美元跌至近两年低位。

欧元 盘中在EBS交易平台触及2012年11月以来最低1.26955美元。这扶助美元指数 升至四年高位85.485。

美元指数最新上扬0.15%，报85.172，很多分析师和汇市交易员预计，美元将继续走强。之前美元指数连涨10周。

“美元涨势尚无停歇的迹象，”美银美林的分析师在一份评论中称，他们预计美元兑其他主要货币将继续走强。

欧元最新下跌0.25%，报1.2745美元。BK Asset Management的董事总经理Boris Schlossberg表示，欧元在跌穿支撑位1.2750美元后，抛售加速。欧元在过去18个月中，四次在该支撑位止跌。

“欧元的市场人气仍十分负面，因市场开始认识到美国和欧元区的货币政策前景将背道而驰，”Schlossberg告诉客户。

10年期美债/德债收益率差 接近15年高位，吸引投资者买入美元，因他们预期美国不久将开始升息。

随着美国经济反弹，美国联邦储备理事会(FED/美联储)可能在下月结束购债计划，并可能从明年开始上调借贷成本。

与之相对照，欧洲央行可能进一步放宽超宽松货币政策，且可能寻求通过购买公债来刺激疲弱的欧元区经济，并避免滑入通缩。

美元本周可能连涨第11周，创40年来最长升势，与欧元和日圆走势形成鲜明对照。日本央行目前也正在绞尽脑汁应对经济成长乏力的现状。目前日本经济正在努力走出通缩。

欧洲央行总裁德拉吉的讲话引发市场预期，央行将采取进一步行动重振区内经济。

他在接受立陶宛商报Verslo Zinios采访时表示，欧洲央行准备在必要时动用更多非常规工具，或调整目前资产购买计划规模，以应对非常低通胀带来的风险。

美元兑日圆 在全球交易日多数时间走强，但尾盘回落0.36%，报108.64日圆，盘中触及109.37日圆的高位。(完)

纽约 当日 今年来 2013年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.2752 1.2749 +0.02 -7.22 1.3745

美元/日圆 108.74 108.74 +0.00 +3.27 105.30

欧元/日圆 138.67 138.63 +0.03 -4.19 144.73

美元/瑞郎 0.9468 0.9465 +0.03 +6.05 0.8928

英镑/美元 1.6317 1.6315 +0.01 -1.44 1.6556

美元/加元 1.1110 1.1108 +0.02 +4.61 1.0620

澳元/美元 0.8787 0.8786 +0.01 -1.41 0.8913

新西兰元/美元 0.7929 0.7922 +0.09 -3.38 0.8206

澳元/日圆 95.550 95.540 +0.01 +1.81 93.850

新西兰元/日圆 86.220 86.140 +0.09 -0.22 86.410

英镑/日圆 177.43 177.41 +0.01 +1.78 174.33

澳元/新西兰元 1.1075 1.1081 -0.05 +2.09 1.0848

附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

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