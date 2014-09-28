更新版 1-《全球汇市》美国GDP数据带动美元连升第11周，为1971年以来最长涨势

中国贸易：中国考虑对食糖进口加征特别关税--消息人士
路透北京4月26日 - 据两名知情人士透露，作为反倾销调查的一部分，中国正在考虑对糖进口加征特别关税，这对于面对巴西等生产国的廉价进口品而寻求帮助的国内生产商来说是一场胜利。
* 美国公布GDP数据后美元扩大升幅
* 美元升势料停歇
* 日圆兑美元跌至六年低点 (新增文末表格)
路透纽约9月26日 - 美元兑一篮子主要货币连升11周，创下1971年尼克松总统任期内实施美元自由浮动以来的最长升势。
美国上修第二季国内生产总值(GDP)后，美元指数 获得进一步提振，纽约尾盘升0.5%，触及四年新高85.655，尽管策略师和交易商预计美元升势将出现回落。
上周美元指数收报84.375，7月初美元指数还在80以下。
欧元兑美元 跌0.55%，尾盘报1.2680美元，略高于两年来的低点1.2679美元，因欧元区经济成长艰难，而美国经济前景改善，欧元兑美元自5月以来就大幅下滑。
日圆兑美元 创六年新低，瑞郎兑美元 和英镑兑美元 也大跌。
根据道明证券汇市策略师Martin Schwerdtfeger，汇率很少出现势不可挡的升势，自1970年代以来超过八周的升势都屈指可数。
“鉴于过去两个半月美元令人印象深刻的涨势，如果出现一些停歇，我们也不会感到意外,”Schwerdtfeger称，“这并不意味着会出现任何大的调整。”
大西洋两岸市场利率愈发背离也对美元有利。在美国商务部公布，第二季美国经济增速为两年半最快后，美元扩大升势。
商务部将美国第二季GDP年率增幅上修至4.6%，为2011年第四季来最强。
数据反映出企业支出以及出口成长比之前预估的更强，为第三季经济成长打下更坚实的基础。
“这会有助于缓和部分投资人对美国经济成长动能可能难以持续的忧虑，而其他主要经济体仍在困境之中，”道明证券美国策略师Gennadiy Goldberg表示。
美元兑日圆 尾盘升0.7%，报109.43日圆，盘中低见108.47日圆，日高为六年首见的109.52日圆。
今日 上日 当日 今年以来 2013年
收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价
欧元/美元 1.2683 1.2749 -0.52 -7.73 1.3745
美元/日圆 109.27 108.74 +0.49 +3.77 105.30
欧元/日圆 138.57 138.61 -0.03 -4.19 144.63
美元/瑞郎 0.9514 0.9465 +0.52 +6.56 0.8928
英镑/美元 1.6245 1.6315 -0.43 -1.88 1.6556
美元/加元 1.1150 1.1108 +0.38 +4.99 1.0620
澳元/美元 0.8763 0.8786 -0.26 -1.68 0.8913
欧元/瑞郎 1.2067 1.2069 -0.02 -1.66 1.2271
欧元/英镑 0.7808 0.7813 -0.06 -5.89 0.8297
新西兰元/美元 0.7861 0.7922 -0.77 -4.20 0.8206
美元/挪威克朗 6.4550 6.3969 +0.91 +6.41 6.0663
欧元/挪威克朗 8.1850 8.1625 +0.28 -1.84 8.3387
美元/瑞典克朗 7.2666 7.2078 +0.82 +12.89 6.4367
欧元/瑞典克朗 9.2167 9.1963 +0.22 +4.17 8.8474
附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)
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