《全球汇市》美元持续走强，市场关注欧元区数据

国际油市：油价连跌六日后小涨，但市场依然承压
路透新加坡4月25日 - 油价周一小幅走高，但市场仍承压。油价之前连续六个交易日下滑，因交易员不再相信主要产油国的减产承诺将控制住过量供应。目前全球市场燃油供应过多。
美元自7月起上涨，本质原因是美国与欧洲和日本的经济前景差异。美国联邦储备理事会(美联储/FED)开始收紧持续多年的宽松货币政策；而日本央行和欧洲央行则面临采取更多宽松举措以提振经济成长的压力。
欧元区9月通胀率料由0.4%降至0.3%，凸显欧洲央行周四会议面临的压力。欧元兑美元 在亚洲盘触及近两年低位1.2664，随后在欧洲盘初企稳。
亚洲市场关注焦点转向香港的示威活动。
香港金融管理局表示，紧张局势推动港元一度创今年以来最大单日跌幅，并触及六个月低点。
港元兑美元 最新上涨约0.1%至7.7623。
“香港局势目前对于主要货币影响不大，但对新兴货币可能影响较大，这意味着可能推动美元进一步上涨，”Brown Brothers Harriman资深策略师Masashi Murata称。
纽约 当日 今年来 2013年
最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价
欧元/美元 1.2683 1.2683 +0.00 -7.73 1.3745
美元/日圆 109.64 109.27 +0.34 +4.12 105.30
欧元/日圆 139.03 138.57 +0.33 -3.87 144.63
美元/瑞郎 0.9516 0.9514 +0.02 +6.59 0.8928
英镑/美元 1.6227 1.6245 -0.11 -1.99 1.6556
美元/加元 1.1160 1.1150 +0.09 +5.08 1.0620
澳元/美元 0.8707 0.8763 -0.64 -2.31 0.8913
新西兰元/美元 0.7744 0.7861 -1.49 -5.63 0.8206
欧元/瑞郎 1.2067 1.2067 +0.00 -1.66 1.2271
欧元/英镑 0.7814 0.7808 +0.08 -5.82 0.8297
欧元/瑞典克朗 9.2077 9.2167 -0.10 +4.07 8.8474
美元/挪威克朗 6.4604 6.4550 +0.08 +6.50 6.0663
附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)
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纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译/审校 王颖/蔡美珍/洪曦/杜明霞/高琦/张荻)
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路透上海4月25日 - 路透根据外汇交易中心(CFETS)公布的中间价测算，CFETS人民币汇 率指数周二较上日跌0.22%至92.7；SDR篮子指数跌至94.34，BIS篮子指数跌至93.63；CFETS 指数逼近记录新低，SDR指数和BIS指数则均创新低。 今年以来CFETS人民币汇率指数累计下跌2.25%，SDR篮子指数跌1.21%，BIS指数跌2.71% 。2016年全年CFETS人民币汇率指数累计下跌6.06%，SDR篮子指数跌3.38%，BIS指数跌5.38% 。 CFETS篮子部分主要货币 今日中间价 较上日升贬点 数 人民币 6.8833 -160 欧元 7.4763 -139 日圆 6.2746 -313 港元