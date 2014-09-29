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亚洲 | 2014年 9月 29日 星期一 16:48 BJT

《全球汇市》美元持续走强，市场关注欧元区数据

美元自7月起上涨，本质原因是美国与欧洲和日本的经济前景差异。美国联邦储备理事会(美联储/FED)开始收紧持续多年的宽松货币政策；而日本央行和欧洲央行则面临采取更多宽松举措以提振经济成长的压力。

欧元区9月通胀率料由0.4%降至0.3%，凸显欧洲央行周四会议面临的压力。欧元兑美元 在亚洲盘触及近两年低位1.2664，随后在欧洲盘初企稳。

亚洲市场关注焦点转向香港的示威活动。

香港金融管理局表示，紧张局势推动港元一度创今年以来最大单日跌幅，并触及六个月低点。

港元兑美元 最新上涨约0.1%至7.7623。

“香港局势目前对于主要货币影响不大，但对新兴货币可能影响较大，这意味着可能推动美元进一步上涨，”Brown Brothers Harriman资深策略师Masashi Murata称。

纽约 当日 今年来 2013年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.2683 1.2683 +0.00 -7.73 1.3745

美元/日圆 109.64 109.27 +0.34 +4.12 105.30

欧元/日圆 139.03 138.57 +0.33 -3.87 144.63

美元/瑞郎 0.9516 0.9514 +0.02 +6.59 0.8928

英镑/美元 1.6227 1.6245 -0.11 -1.99 1.6556

美元/加元 1.1160 1.1150 +0.09 +5.08 1.0620

澳元/美元 0.8707 0.8763 -0.64 -2.31 0.8913

新西兰元/美元 0.7744 0.7861 -1.49 -5.63 0.8206

欧元/瑞郎 1.2067 1.2067 +0.00 -1.66 1.2271

欧元/英镑 0.7814 0.7808 +0.08 -5.82 0.8297

欧元/瑞典克朗 9.2077 9.2167 -0.10 +4.07 8.8474

美元/挪威克朗 6.4604 6.4550 +0.08 +6.50 6.0663

附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

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