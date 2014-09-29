《全球汇市》香港示威活动令美元兑日圆和欧元升势在多年高位附近止步

* 美元兑日圆和欧元升势在多年高位附近止步

* 香港示威活动令投资人担心北京的反应

* 新西兰元跌至逾一年低点，因央行数据证实干预

* 投机商上周增加对美元的多头押注－CFTC数据

路透纽约9月29日 - 美元长达三个月的升势周一稍作喘息，因投资人对北京如何回应香港的民主示威活动感到紧张，且担心这会影响香港的经济以及全球金融中心的地位。

香港发生自1997年回归以来最严重示威活动，防暴警察自周日晚间至周一凌晨多次施放催泪瓦斯，试图驱散示威人群。 中央政府明确表示不会听之任之，并警告境外势力不要干预。

分析师表示，因美联储将在明年年中升息带动的美元升势过度，势将出现回落。

“香港的局势开始影响投资人。美元之前出现强劲升势，开始看到一些获利回吐，”BK Asset Management汇市策略部门董事总经理Boris Schlossberg表示。

在亚洲交易时段，美元兑日圆触及六年高位，美元指数也升至四年最高，之后因担心香港局势以及美股下挫，美元缩减涨幅。

美元兑日圆 纽约尾盘升0.1%，报109.42日圆，根据路透数据，今日美元在109.14-109.74日圆之间波动。

美元指数 小跌0.06%，报85.591，稍早升至85.798。

欧元兑美元 持稳在1.2691美元，较上周五尾盘升0.06%，周一稍早欧元触及两年低点1.2665美元。

港元兑美元 在跌至六个月低点后回稳，尾盘跌约0.1%，报7.7672港元。

周一美国公布的个人支出和成屋待完成销售指数显示美国经济仍在成长，但没有强劲到能令美联储在明年年中前就开始升息。

尽管近期数据显示全球最大经济体－美国的经济还远谈不上强劲，但却巩固了美联储准备在明年开始升息的观点，这支撑美元走强。

商品期货交易委员会(CFTC)周五公布的数据显示，截至9月23日当周，投机客增加美元多头押注数量。美元净多头仓位从前一周的314.2亿美元升至358.1亿美元。

芝加哥联储银行总裁埃文斯周一促请联储在升息问题上要“有耐心”，尽管他暗示在不远的将来就会升息。

在发达国家货币中波动最大的是新西兰元。数据显示，新西兰央行8月时大举干预，以拉低新西兰元扶助出口商。