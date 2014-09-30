《全球汇市》美元触及四年高位，势将创下六年最佳季度表现

* 欧元兑美元两年内首次跌穿1.26美元

* 欧元兑美元势将创下2010年来最大季度跌幅

* 挪威克郎涨幅最大，大涨近1%

* 新西兰元兑美元在触及近14个月低点后回稳

路透纽约9月30日 - 美元兑一篮子主要货币周二攀升至四年高位，在欧元区公布9月通胀下滑后美元兑欧元也触及两年最高，美元有望创下六年最大季度升幅。

挪威克郎是另一个波幅较大的货币，兑欧元 升0.9%，至三周高位8.114克郎，之前挪威央行宣布计划在10月每日购买2.5亿克郎。

“美国数据对美元兑其他主要货币非常有利，”Mizuho Corporate Bank汇市策略师Sireen Harajli表示。

美元指数 在过去三个月大涨7.7%，为2008年来最大季度升幅，并创下连升11周的佳绩。纽约尾盘，美元指数升0.4%，报85.91。

分析师表示，在可预见的未来，美国的经济成长可能要比日本和欧元区都快，这导致美联储将比日本央行和欧洲央行更早升息。

数据显示，欧元区9月通胀年率放缓至0.3%，8月为0.4%，距离欧洲央行力求避免的通缩越来越近。

欧洲央行和美联储政策前景背离的预期扶助带动两年期美国公债 较可比德债 利差扩阔至65个基点，接近七年最宽水准，提振美元吸引力。

今日稍早，欧元兑美元 在电子交易平台EBS上一度跌至1.25710美元，为2012年9月来首次跌穿1.26美元，尾盘欧元跌0.4%，报1.2629美元。

欧元第三季势将下挫7.8%，为2010年第二季来最大季度跌幅。

美元兑日圆 小涨至109.86日圆的六年新高，尾盘升0.17%，报109.695日圆。

一些分析师警告，美元长达三个月的升势可能正耗尽动能，特别是兑日圆。

“目前看来美元升势过度，”Harajli表示。

美元兑日圆第三季势将升8.3%，为六个季度来最大季度升幅。

周二美国公布的楼市、消费者信心和中西部企业活动数据有些令人失望，拖累美元脱离稍早高位。

“我们的确认为趋势仍对美元有利，美国经济状况看上去仍比全球多数地区要好，”Wells Fargo Advisors首席宏观策略师Gary Thayer表示。

其他货币中，新西兰元兑美元 小涨0.4%，报0.7797美元，周一跌至近14个月低位，在此之前数据证实新西兰央行出手压低新西兰元汇率。

本季，新西兰元兑美元重挫11%，为第三季表现最差的发达国家货币之一。