更新版 1-《全球汇市》美元触及四年高位，势将创下六年最佳季度表现

(新增文末表格)
* 欧元兑美元两年内首次跌穿1.26美元
* 欧元兑美元势将创下2010年来最大季度跌幅
* 挪威克郎涨幅最大，大涨近1%
* 新西兰元兑美元在触及近14个月低点后回稳
路透纽约9月30日 - 美元兑一篮子主要货币周二攀升至四年高位，在欧元区公布9月通胀下滑后，美元兑欧元也触及两年最高，美元有望创下六年最大季度升幅。
挪威克郎是另一个波幅较大的货币，兑欧元 升0.9%，至三周高位8.114克郎，之前挪威央行宣布计划在10月每日购买2.5亿克郎。
“美国数据对美元兑其他主要货币非常有利，”Mizuho Corporate Bank汇市策略师Sireen Harajli表示。
美元指数 在过去三个月大涨7.7%，为2008年来最大季度升幅，并创下连升11周的佳绩。纽约尾盘，美元指数升0.4%，报85.91。
分析师表示，在可预见的未来，美国的经济成长可能要比日本和欧元区都快，这导致美联储将比日本央行和欧洲央行更早升息。
数据显示，欧元区9月通胀年率放缓至0.3%，8月为0.4%，距离欧洲央行力求避免的通缩越来越近。
欧洲央行和美联储政策前景背离的预期，扶助带动两年期美国公债 较可比德债 利差扩阔至65个基点，接近七年最宽水准，提振美元吸引力。
今日稍早，欧元兑美元 在电子交易平台EBS上一度跌至1.25710美元，为2012年9月来首次跌穿1.26美元，尾盘欧元跌0.4%，报1.2629美元。
欧元第三季势将下挫7.8%，为2010年第二季来最大季度跌幅。
美元兑日圆 小涨至109.86日圆的六年新高，尾盘升0.17%，报109.695日圆。
一些分析师警告，美元长达三个月的升势可能正耗尽动能，特别是兑日圆。
“目前看来美元升势过度，”Harajli表示。
美元兑日圆第三季势将升8.3%，为六个季度来最大季度升幅。
周二美国公布的楼市、消费者信心和中西部企业活动数据有些令人失望，拖累美元脱离稍早高位。
“我们的确认为趋势仍对美元有利，美国经济状况看上去仍比全球多数地区要好，”Wells Fargo Advisors首席宏观策略师Gary Thayer表示。
其他货币中，新西兰元兑美元 小涨0.4%，报0.7797美元，周一跌至近14个月低位，在此之前数据证实新西兰央行出手压低新西兰元汇率。
本季，新西兰元兑美元重挫11%，为第三季表现最差的发达国家货币之一。
港元 在周一下挫后回稳，市场担心北京可能如何应对香港的民主示威活动。
今日 上日 当日 今年以来 2013年
收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价
欧元/美元 1.2631 1.2684 -0.42 -8.10 1.3745
美元/日圆 109.64 109.46 +0.16 +4.12 105.30
欧元/日圆 138.49 138.90 -0.30 -4.25 144.63
美元/瑞郎 0.9550 0.9512 +0.40 +6.97 0.8928
英镑/美元 1.6212 1.6240 -0.17 -2.08 1.6556
美元/加元 1.1196 1.1161 +0.31 +5.42 1.0620
澳元/美元 0.8745 0.8713 +0.37 -1.88 0.8913
欧元/瑞郎 1.2062 1.2067 -0.04 -1.70 1.2271
欧元/英镑 0.7790 0.7810 -0.26 -6.11 0.8297
新西兰元/美元 0.7807 0.7760 +0.61 -4.86 0.8206
美元/挪威克朗 6.4227 6.4406 -0.28 +5.88 6.0663
欧元/挪威克朗 8.1178 8.1853 -0.82 -2.65 8.3387
美元/瑞典克朗 7.2121 7.2443 -0.44 +12.05 6.4367
欧元/瑞典克朗 9.1124 9.1895 -0.84 +3.00 8.8474
附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)
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