更新版 1-《全球汇市》美元触及四年高位，势将创下六年最佳季度表现

台湾股市：微收扬续探逾六周新高，美国6月升息机率提高令追价意愿谨慎

路透台北5月4日 - 台湾股市周四微收扬，续探逾六周新高，连续九日涨势。分析师表 示，美联储虽一如预期按兵不动，但会后声明淡化美国首季经济成长疲弱的影响，带动市场 预期美联储6月升息机率升高，令涨多的台股追价意愿谨慎，平盘震荡后终场小幅收涨。 台湾加权股价指数 收高0.12%至9,967.64点，前高为3月21日的9,972.49点；今 日成交初值 为743.23亿台币，上交易日修正后为809.24亿。 国泰证期顾问处协理简伯仪指出，大盘指数越来越逼近万点大关，近关情怯的气氛仍在 ，目前盘势依旧偏多，只要近期国际股市表现持稳，台股仍有机会往上探向万点，毕竟此前 连两度万点挑战失利都是美股变数来搅局。 〞目前本土资金追价意愿不高，只有外资唱独角戏。〞他说。 不过，他也提到，近日台股成交量能稍嫌不足则为短线台股冲刺万点的隐忧。 兆丰投顾一不愿具名分析师指出，随着美联储6月升息机率大幅提高，市场对涨多的台 股难免追价较为谨慎，而大盘多头气势并没有改变，短线料台股维持