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亚洲 | 2014年 10月 1日 星期三 16:38 BJT

《全球汇市》美元兑日圆涨至六年高点，欧元颓势加剧

分析师表示，欧元区的疲弱数据可能使欧洲央行继续面临解决通缩风险的压力。该行将在周四举行货币政策会议。

“实际上，欧元区通胀触及一段周期以来的低点，核心通胀为0.7%，滑入通缩的风险在加大。欧洲的通胀预期降至2010年的水平，当时欧元/美元报1.20左右，”摩根士丹利在研报中称。

“欧元跌破1.26美元之后，肯定令人关注2012年的低点1.20。”

纽约 当日 今年来 2013年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.2589 1.2631 -0.33 -8.41 1.3745

美元/日圆 109.84 109.64 +0.18 +4.31 105.30

欧元/日圆 138.28 138.49 -0.15 -4.39 144.63

美元/瑞郎 0.9576 0.9550 +0.27 +7.26 0.8928

英镑/美元 1.6161 1.6212 -0.31 -2.39 1.6556

美元/加元 1.1211 1.1196 +0.13 +5.56 1.0620

澳元/美元 0.8711 0.8745 -0.39 -2.27 0.8913

新西兰元/美元 0.7788 0.7807 -0.24 -5.09 0.8206

欧元/瑞郎 1.2055 1.2062 -0.06 -1.76 1.2271

欧元/英镑 0.7788 0.7790 -0.03 -6.13 0.8297

欧元/瑞典克朗 9.0675 9.1124 -0.49 +2.49 8.8474

美元/挪威克朗 6.4516 6.4227 +0.45 +6.35 6.0663

附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

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纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 李春喜/杜明霞/洪曦; 审校 蔡美珍/张荻/王洋/艾茂林)
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