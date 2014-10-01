《全球汇市》美元兑日圆涨至六年高点，欧元颓势加剧

分析师表示，欧元区的疲弱数据可能使欧洲央行继续面临解决通缩风险的压力。该行将在周四举行货币政策会议。

“实际上，欧元区通胀触及一段周期以来的低点，核心通胀为0.7%，滑入通缩的风险在加大。欧洲的通胀预期降至2010年的水平，当时欧元/美元报1.20左右，”摩根士丹利在研报中称。