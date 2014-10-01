更新版 1-《全球汇市》美元兑日圆从六年高位回落，因美国公债收益率下滑

(新增文末表格)

* 美元兑日圆升穿110日圆大关，为2008年来首见

* 美国经济数据有好有坏，没有影响美元前景

* 市场对美元多头获利了结

路透纽约10月1日 - 美元兑日圆周三从六年高位回落，因全球股市下挫拖累美国公债收益率下滑。

在欧洲央行周四货币政策会议以及周五美国公布非农就业报告这些重大事件风险前，投资人也在对美元多头获利了结。

不过因投资人预计强劲的美国经济数据会导致美国联邦储备理事会(FED/美联储)收紧货币政策，美元预计在今年余下时间维持强势。

周三美国公布的经济报告有好有坏，民间就业报告显示上月美国民间就业人数增加超过20万，但美国制造业数据不及预期。

美国供应管理协会(ISM)公布，9月制造业指数回落至56.6，不及路透访问分析师预期的58.5，8月为59.0。新订单分项指数从8月的66.7降至60.0。

“美元今日的走势是受仓位调整带动，因在强劲的就业数据公布后美元仍有卖盘，”RBC Capital Markets高级汇市策略师Greg Moore表示。

“市场没有理由像今天这样抛售美元，除非是在美国非农就业报告公布前的仓位调整。”

纽约尾盘，美元兑日圆 跌0.3%，报109.23日圆，在亚洲交易时段一度升穿110日圆关口。

美元指数 持平，报85.949，今年迄今该指数大涨7.4%，势将创下九年内最大年度升幅。

美国公债收益率下滑，10年期公债 和30年期公债 收益率均降至一个月低点。

“很明显，市场对美元多头有一些获利了结，”法国巴黎银行汇市策略师Vassili Serebriakov表示，“除此之外，我认为没有人改变了看多美元的想法。”

欧元兑美元 跌0.2%，报1.2611美元，保持在周二触及的两年低点附近。欧元区通胀放缓的最新迹象打压欧元。

数据显示，欧元区9月通胀年率放缓至0.3%，8月为0.4%，这令欧洲央行祭出更多刺激措施，包括量化宽松政策的机率增加。

这令市场认为欧洲和美国的货币政策前景愈发背离。市场预计美联储将收紧政策，而欧洲央行需要实施全面的购买公债政策，以应对通缩的威胁。

今日 上日 当日 今年以来 2013年

收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.2623 1.2631 -0.06 -8.16 1.3745

美元/日圆 108.87 109.64 -0.70 +3.39 105.30

欧元/日圆 137.41 138.49 -0.78 -4.99 144.63

美元/瑞郎 0.9558 0.9550 +0.08 +7.06 0.8928

英镑/美元 1.6184 1.6212 -0.17 -2.25 1.6556

美元/加元 1.1162 1.1196 -0.30 +5.10 1.0620

澳元/美元 0.8737 0.8745 -0.09 -1.97 0.8913

欧元/瑞郎 1.2064 1.2062 +0.02 -1.69 1.2271

欧元/英镑 0.7796 0.7790 +0.08 -6.04 0.8297

新西兰元/美元 0.7784 0.7807 -0.29 -5.14 0.8206

美元/挪威克朗 6.4450 6.4227 +0.35 +6.24 6.0663

欧元/挪威克朗 8.1367 8.1178 +0.23 -2.42 8.3387

美元/瑞典克朗 7.2159 7.2121 +0.05 +12.11 6.4367

欧元/瑞典克朗 9.1101 9.1124 -0.03 +2.97 8.8474

附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

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