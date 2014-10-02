《全球汇市》美元因投资者风险偏好下降而回落，关注欧洲央行会议

外汇研究公司Global-info Co的总监Kaneo Ogino表示，在美元兑日圆大涨后，“包括部分对冲基金在内的一些投资者，正利用这个机会了结获利”。

但他指出，包括日本进口商在内的投资者逢低买入，在108.50附近支撑美元兑日圆。

投资者追捧日圆。此前一连串数据显示德国制造业活动在15个月内首见萎缩、中国制造业几乎陷入停滞，此外，美国制造业增速放缓超乎预期。

这些报告均给投资人信心蒙上阴影，推低全球股市，对日圆及政府公债等避险资产的需求为之一振。

美国公债收益率因而大跌，10年期券收益率 跌破2.40%至将近一个月最低。这削弱了美元兑其他主要货币的魅力。

澳元 勉力回升至0.87美元上方，此前一度触及八个月低点0.8663。在澳洲公布零售销售数据逊于预期之后，周三澳元一度逼近2014年低点0.8660。

在美国周五公布重要的非农就业数据之前，以及香港示威活动持续推进之际，投资人不太可能大量建仓。

纽约 当日 今年来 2013年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.2629 1.2623 +0.05 -8.12 1.3745

美元/日圆 108.57 108.87 -0.28 +3.11 105.30

欧元/日圆 137.08 137.41 -0.24 -5.22 144.63

美元/瑞郎 0.9560 0.9558 +0.02 +7.08 0.8928

英镑/美元 1.6183 1.6184 -0.01 -2.25 1.6556

美元/加元 1.1102 1.1162 -0.54 +4.54 1.0620

澳元/美元 0.8787 0.8737 +0.57 -1.41 0.8913

新西兰元/美元 0.7876 0.7784 +1.18 -4.02 0.8206

欧元/瑞郎 1.2072 1.2064 +0.07 -1.62 1.2271

欧元/英镑 0.7802 0.7796 +0.08 -5.97 0.8297

欧元/瑞典克朗 9.0756 9.1101 -0.38 +2.58 8.8474

美元/挪威克朗 6.4463 6.4450 +0.02 +6.26 6.0663

附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

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