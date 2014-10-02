《全球汇市》欧元反弹，因欧洲央行总裁德拉吉未暗示将很快推出QE

* 欧洲央行总裁德拉吉未暗示将很快推出量化宽松举措

* 欧洲央行宣布保持利率不变，符合市场预期

* 美国上周初请失业金人口降幅超过预期

路透纽约10月2日 - 欧元兑美元周四走强，为八日来首次，因欧洲央行总裁德拉吉未暗示很快会推出透过购买公债来刺激经济的计划。

“欧洲走强不是因为德拉吉说了什么，而是他没说什么，”Commonwealth Foreign Exchange的首席市场分析师Omer Esiner表示，“我们没听到任何实质性的有关扩大资产购买规模的内容，换句话说，就是真正意义的量化宽松。”

在政策会议结束后的记者会上，德拉吉对市场希望央行提供有关购债计划规模的准确数字表示理解，但他表示，所有举措的“最终目的和唯一的使命”是推升通胀至接近但略低于2%的水平。欧洲央行今日保持利率不变。

“我理解你们希望看到各方面的准确数字。这可能会使生活更轻松，”德拉吉称，“我不得不说，我不想强调资产负债表规模本身。这的确很重要，但只是一项工具而已。”

他的确指出，欧洲央行的购债计划将对资产负债表造成很大的影响，称他看到欧洲央行和美国联邦储备理事会(FED/美联储)货币政策的差异越来越大。

荷兰合作银行的高级经济策略师Elwin de Groot表示，德拉吉的确也没有再提及他在9月22日欧洲议会前提出的，准备调整政策举措的“规模和构成”的提议。

“这似乎在暗示，央行之前提出的实施10亿欧元扩张举措的说法可能无法兑现，同时可能反映出央行决策委员会内部在QE问题上存在分歧，”De Groot表示。

“在这个意义上，目前的关注点可能转回到近期推出举措放宽信贷的特质上了。”

欧元 盘中攀升至1.2698美元的高位，尾盘报1.2690美元，上扬0.5%。这是欧元自9月22日以来首日走强。

另外，美元兑日圆 盘中跌0.6%，至108.19日圆，因全球制造业数据疲弱，且美国诊断出首例埃博拉病例的消息促使投资者寻求避险。美元兑日圆触及九日低位，受累于避险情绪。

在美国公布上周初请失业金人口降幅超过预期后，美元缩减跌幅。

美国劳工部公布，美国一周初请失业金人数为28.7万人(预估为29.7万人)；美国一周续请失业金人数为239.8万人(预估为243.8万人)。