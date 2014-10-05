重温稿-《全球汇市》美国公布强劲就业数据后美元全线高涨，美元指数连升12周

* 美国9月非农就业岗位增长24.8万

* 美元指数连升12周

* 美元兑欧元升至逾两年高位

路透纽约10月3日 - 美元周五攀升至逾四年高位，此前美国公布的报告显示9月非农就业岗位增幅超预期，显示美国经济稳步复苏。

美元指数今年迄今升8%，录得创纪录的连升12周，今年有望创下九年最佳年度表现。

美国劳工部周五公布，9月非农就业岗位增长24.8万，失业率降至5.9%，为2008年7月来最低。

不过报告中的唯一不足是平均时薪仅小增2.0%，在上次衰退前，时薪增幅通常都超过3%。

“只有美国经济在增长，因此美元上涨，因对美国经济成长能扩展至其他地区没什么信心，”Standard Life Investments跨资产投资部门投资主管Roger Sadewsky表示。

美元指数 触及86.74高位，为2010年6月来最高，纽约尾盘报86.67，升1.3%，为去年7月来最大日升幅。

美元兑日圆 跳升至109.90日圆高位，尾盘报109.77日圆，升1.3%，为去年12月来最大单日升幅。美元兑瑞郎 触及15个月高位，尾盘报0.9675瑞郎，升1.4%。

欧元兑美元 一度跌至1.2501美元的逾两年低点，尾盘报1.2510美元，跌1.3%。

但强劲的美国就业报告可能对美联储而言并不能改变大局。一些市场人士仍预计美联储仍不会很快升息。

“我认为该报告还不足以促使美联储较预期提前升息，”Mizuho Corporate Bank汇市策略师Sireen Haraji表示。

“薪资增长平平，显示通胀很低，这给了美联储更多时间考虑升息。”

但从利率期货市场走势来看，交易商对美联储明年升息时间的预期略有提前。

根据CME FedWatch，利率期货仍显示交易商预计美联储首次升息将在明年7月，但目前交易商预计早至明年6月升息的几率为40%，高于非农就业报告发布前的34%。

今日 上日 当日 今年以来 2013年

收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.2516 1.2668 -1.20 -8.94 1.3745

美元/日圆 109.75 108.41 +1.24 +4.23 105.30

欧元/日圆 137.31 137.32 -0.01 -5.06 144.63

美元/瑞郎 0.9678 0.9539 +1.46 +8.40 0.8928

英镑/美元 1.5962 1.6142 -1.12 -3.59 1.6556

美元/加元 1.1242 1.1154 +0.79 +5.86 1.0620

澳元/美元 0.8673 0.8803 -1.48 -2.69 0.8913

欧元/瑞郎 1.2105 1.2085 +0.17 -1.35 1.2271

欧元/英镑 0.7829 0.7845 -0.20 -5.64 0.8297

新西兰元/美元 0.7762 0.7901 -1.76 -5.41 0.8206

美元/挪威克朗 6.5229 6.4409 +1.27 +7.53 6.0663

欧元/挪威克朗 8.1614 8.1627 -0.02 -2.13 8.3387

美元/瑞典克朗 7.2749 7.1795 +1.33 +13.02 6.4367

欧元/瑞典克朗 9.1063 9.0958 +0.12 +2.93 8.8474