《全球汇市》美元连涨后稍事休整，假日与日本台风令市场交投清淡

“今天市况清淡，”外汇研究机构Global-info Co主管Kaneo Ogino称。“一些获利了结抛盘抑制了美元涨势，但美元需求仍较高。”

据美国商品期货交易委员会(CFTC)周五公布的数据，最近一周汇市投机客再度增持美元多头仓位，持仓创下2013年6月以来最高，因有证据显示美国经济持续稳健成长。9月30日止当周美元净多仓升至373.6亿美元，此前一周为358.1亿美元。这是连续第七周美元净多仓超过300亿美元。

美元指数 2014年迄今已涨约8%，有望创九年来最大年度涨幅。该指数最新报86.636，日内小幅走低，但距离上周五所创四年高位86.746不远。

美元兑日圆 小跌至109.55，上周四触及六年高点110.09日圆。

Brown Brothers Harriman的首席外汇策略师Marc Chandler表示，美元兑日圆目前似乎处于新的交投区间，低档约为108日圆。

澳元兑美元 上升约0.5%至0.8721美元，上周五触及逾四年低位0.8642。投资者将关注澳洲央行周二是否口头打压澳元。

纽约 当日 今年来 2013年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.2536 1.2516 +0.16 -8.80 1.3745

美元/日圆 109.45 109.75 -0.27 +3.94 105.30

欧元/日圆 137.21 137.31 -0.07 -5.13 144.63

美元/瑞郎 0.9665 0.9678 -0.13 +8.25 0.8928

英镑/美元 1.5964 1.5962 +0.01 -3.58 1.6556

美元/加元 1.1225 1.1242 -0.15 +5.70 1.0620

澳元/美元 0.8723 0.8673 +0.58 -2.13 0.8913

新西兰元/美元 0.7781 0.7762 +0.24 -5.18 0.8206

欧元/瑞郎 1.2117 1.2105 +0.10 -1.25 1.2271

欧元/英镑 0.7850 0.7829 +0.27 -5.39 0.8297

欧元/瑞典克朗 9.0794 9.1063 -0.30 +2.62 8.8474

美元/挪威克朗 6.5091 6.5229 -0.21 +7.30 6.0663

附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

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