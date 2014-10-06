《全球汇市》美元创1月来最大单日跌幅

亚洲橡胶：TOCOM期胶回吐涨幅收低，因市场担忧供应过剩
路透东京5月1日 - 东京商品交易所(TOCOM)指标天然橡胶期货周一回吐稍早涨幅收跌，因市场担忧供应过剩。由于包括中国在内的许多亚洲国家适逢假期，市场交投迟滞。中国是全球最大橡胶买家。
* 美元指数连升12周后回软
* 欧元兑美元势将录得3月来最大单日升幅
* CFTC数据显示美元投机性多头仓位为去年6月来最高
* 澳元从四年低点小幅回升
路透纽约10月6日 - 美元周一升势暂歇，因在上周五美国公布强劲就业报告，巩固了美联储将在明年年中升息的观点，带动美元大涨后，今日获利了结卖压浮现。
美元自7月初以来连升12周，为逾40年最长升势。分析师认为，由于在可预见的未来，美国经济成长可能比欧洲和日本要快，中国经济也显露了放缓的迹象，美元会恢复升势。
“由于美国没有重大数据公布，投资人决定对较长期的美元仓位获利了结，”道明证券汇市策略师Martin Schwerdtfeger表示。
美元指数 跌0.87%，报85.942，势将创下1月来最大单日跌幅。上周五，美元指数升至四年高位86.746，在长达12周的升势中，美元指数大涨了约7.7%。
美元兑日圆在电子交易平台(EBS) 势将创下4月来最大单日跌幅，纽约尾盘跌0.73%，报108.97日圆，上周四触及六年高位110.09日圆。
欧元兑美元 升0.89%，报1.2628美元，守在上周五触及的两年低点1.25005美元之上。根据EBS数据，欧元今日升幅将为3月来最大。
欧元兑瑞郎 触及近两个月高位，纽约尾盘升约0.2%，报1.21265瑞郎。
欧元上涨，因交易商摆脱了令人失望的德国工业订单数据影响。德国8月工业订单环比下降5.7%，为2009年来最大月度跌幅，路透调查预估值为降2.5%。
在投资人愈发确信美联储将在明年升息之际，多数投资人也相信欧洲央行将进一步放宽政策，试图提振欧元区岌岌可危的经济，这为欧元下滑提供了理据。
“目前看似是一场欧元兑美元的完美风暴，”德国商业银行策略师Peter Kinsella表示，“美元是唯一主角。”
投机商在最近一周增持美元多头押注，至去年6月来最多，截至9月30日该周，美元净多头仓位增至373.6亿美元，之前一周为358.1亿美元。
根据商品期货交易委员会(CFTC)数据，这是美元净多头仓位连续第七周达到至少300亿美元的规模。
其他主要货币中，澳元兑美元 攀升0.95%，报0.8757美元，上周五一度跌至逾四年低点0.8642美元。投资人将关注澳洲央行周二将公布的一项报告，看是否会通过评论来打压澳元。(完)
路透东京5月1日 - 东京商品交易所(TOCOM)指标天然橡胶期货周一回吐稍早涨幅收跌，因市场担忧供应过剩。由于包括中国在内的许多亚洲国家适逢假期，市场交投迟滞。中国是全球最大橡胶买家。
工业股领涨，悉尼机场(Sydney Airport)上涨2%，公用事业类股AGL Energy和APA group分别上涨1.6%和2.6%。
美洲 美国 联邦基金利率0.75%-1.00% 2017年3月15日升25基点 基本贴现率1.5% 2017年3月15日升25基点 加拿大 隔夜拆款利率0.5% 2015年7月15日降25基点 巴西 Selic利率11.25% 2017年4月12日降100基点 亚洲 日本 最低一级超额准备金利率负0.1% 2016年1月29日从0.1%下调 隔夜拆款利率目标0-0.10% 2010年10月5日从0.10%下调 贴现率0.30% 2008年12月19日降20基点 中国 金融机构一年期存款利率1.5% 2015年10月23日降25基点 一年期贷款利率4.35% 2015年10月23日降25基点 台湾 重贴现率1.375%