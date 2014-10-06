《全球汇市》美元创1月来最大单日跌幅

* 美元指数连升12周后回软

* 欧元兑美元势将录得3月来最大单日升幅

* CFTC数据显示美元投机性多头仓位为去年6月来最高

* 澳元从四年低点小幅回升

路透纽约10月6日 - 美元周一升势暂歇，因在上周五美国公布强劲就业报告，巩固了美联储将在明年年中升息的观点，带动美元大涨后，今日获利了结卖压浮现。

美元自7月初以来连升12周，为逾40年最长升势。分析师认为，由于在可预见的未来，美国经济成长可能比欧洲和日本要快，中国经济也显露了放缓的迹象，美元会恢复升势。

“由于美国没有重大数据公布，投资人决定对较长期的美元仓位获利了结，”道明证券汇市策略师Martin Schwerdtfeger表示。

美元指数 跌0.87%，报85.942，势将创下1月来最大单日跌幅。上周五，美元指数升至四年高位86.746，在长达12周的升势中，美元指数大涨了约7.7%。

美元兑日圆在电子交易平台(EBS) 势将创下4月来最大单日跌幅，纽约尾盘跌0.73%，报108.97日圆，上周四触及六年高位110.09日圆。

欧元兑美元 升0.89%，报1.2628美元，守在上周五触及的两年低点1.25005美元之上。根据EBS数据，欧元今日升幅将为3月来最大。

欧元兑瑞郎 触及近两个月高位，纽约尾盘升约0.2%，报1.21265瑞郎。

欧元上涨，因交易商摆脱了令人失望的德国工业订单数据影响。德国8月工业订单环比下降5.7%，为2009年来最大月度跌幅，路透调查预估值为降2.5%。

在投资人愈发确信美联储将在明年升息之际，多数投资人也相信欧洲央行将进一步放宽政策，试图提振欧元区岌岌可危的经济，这为欧元下滑提供了理据。

“目前看似是一场欧元兑美元的完美风暴，”德国商业银行策略师Peter Kinsella表示，“美元是唯一主角。”

投机商在最近一周增持美元多头押注，至去年6月来最多，截至9月30日该周，美元净多头仓位增至373.6亿美元，之前一周为358.1亿美元。

根据商品期货交易委员会(CFTC)数据，这是美元净多头仓位连续第七周达到至少300亿美元的规模。