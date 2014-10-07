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亚洲 | 2014年 10月 8日 星期三 06:25 BJT

更新版 1-《全球汇市》美元兑日圆两日跌幅为八个月最大

* 在德国公布疲弱数据后，欧元恢复跌势

* 美元指数延续周一跌势

* IMF下调全球经济成长预估，但上调美国预估 (新增文末汇率收盘表格)

路透纽约10月7日 - 美元兑日圆周二连跌第二日，上周美国公布强劲就业报告后录得的升幅回吐殆尽，但在连升五周后的回落也没有令投资人意外。

“尽管一些较短期图表显示本周美元升势可能最终暂停，但基本面因素仍对美元有利，预示美元将保持强劲至明年，”FOREX.com汇市高级分析师Matt Weller表示。

美元兑日圆两日跌幅为2月来最大。

日本央行总裁黑田东彦的言论，亦给日圆注入力量。黑田东彦在一新闻发布会上表示，如果央行的2%通胀目标能够在下一财年的中段实现，则无需调整货币政策。因此，日圆不仅兑美元上涨，兑欧元也触及一个月高位。

德国8月工业生产较前月下降4.0%，不仅低于路透调查预估中值的下滑1.5%，还低于调查中的最低预估值下降3.0%。这是自2009年1月以来的最大月度降幅。 这巩固了欧洲央行将需要挹注更多刺激措施扶助欧元区经济的预估，欧元也因此承压。

纽约尾盘，美元兑日圆 跌0.6%，报108.08日圆，上周三曾触及六年高位110.08日圆。

“技术面转弱...可能令本周美元兑日圆的跌势加重，跌穿108.00-108.25日圆。”DailyFX汇市分析师Christopher Vecchio表示。

欧元兑日圆 大跌0.6%，报136.86日圆，今年迄今跌幅达到5.5%，稍早欧元低见136.52日圆，为9月8日来最低。

欧元兑美元 变动不大，报1.2657美元，离上周触及的两年低点高约1.5美分。

欧元区经济前景低迷，国际货币基金组织(IMF)警告，今年欧元区陷入通缩的可能性约30%。IMF下调了全球经济成长预估。

IMF还下调了日本经济成长预估，但将美国今年经济成长预估由三个月前的1.7%上调至2.2%。

美元指数 延续周一大跌走势，下滑0.3%，报85.693，周一跌幅为1月来最大，而上周五美元指数才升至四年高位。

今日 上日 当日 今年以来 2013年

收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.2668 1.2652 +0.13 -7.84 1.3745

美元/日圆 108.02 108.78 -0.70 +2.58 105.30

欧元/日圆 136.86 137.66 -0.58 -5.37 144.63

美元/瑞郎 0.9566 0.9583 -0.18 +7.15 0.8928

英镑/美元 1.6093 1.6082 +0.07 -2.80 1.6556

美元/加元 1.1172 1.1130 +0.38 +5.20 1.0620

澳元/美元 0.8816 0.8761 +0.63 -1.09 0.8913

欧元/瑞郎 1.2119 1.2127 -0.07 -1.24 1.2271

欧元/英镑 0.7868 0.7867 +0.01 -5.17 0.8297

新西兰元/美元 0.7832 0.7842 -0.13 -4.56 0.8206

美元/挪威克朗 6.4600 6.4732 -0.20 +6.49 6.0663

欧元/挪威克朗 8.1830 8.1929 -0.12 -1.87 8.3387

美元/瑞典克朗 7.1869 7.1753 +0.16 +11.66 6.4367

欧元/瑞典克朗 9.1080 9.0841 +0.26 +2.95 8.8474

附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

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