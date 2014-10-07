更新版 1-《全球汇市》美元兑日圆两日跌幅为八个月最大

中国证券：证监会下发新一批10家公司IPO批文，料融资总额至多60亿元
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
* 在德国公布疲弱数据后，欧元恢复跌势
* 美元指数延续周一跌势
* IMF下调全球经济成长预估，但上调美国预估 (新增文末汇率收盘表格)
路透纽约10月7日 - 美元兑日圆周二连跌第二日，上周美国公布强劲就业报告后录得的升幅回吐殆尽，但在连升五周后的回落也没有令投资人意外。
“尽管一些较短期图表显示本周美元升势可能最终暂停，但基本面因素仍对美元有利，预示美元将保持强劲至明年，”FOREX.com汇市高级分析师Matt Weller表示。
美元兑日圆两日跌幅为2月来最大。
日本央行总裁黑田东彦的言论，亦给日圆注入力量。黑田东彦在一新闻发布会上表示，如果央行的2%通胀目标能够在下一财年的中段实现，则无需调整货币政策。因此，日圆不仅兑美元上涨，兑欧元也触及一个月高位。
德国8月工业生产较前月下降4.0%，不仅低于路透调查预估中值的下滑1.5%，还低于调查中的最低预估值下降3.0%。这是自2009年1月以来的最大月度降幅。 这巩固了欧洲央行将需要挹注更多刺激措施扶助欧元区经济的预估，欧元也因此承压。
纽约尾盘，美元兑日圆 跌0.6%，报108.08日圆，上周三曾触及六年高位110.08日圆。
“技术面转弱...可能令本周美元兑日圆的跌势加重，跌穿108.00-108.25日圆。”DailyFX汇市分析师Christopher Vecchio表示。
欧元兑日圆 大跌0.6%，报136.86日圆，今年迄今跌幅达到5.5%，稍早欧元低见136.52日圆，为9月8日来最低。
欧元兑美元 变动不大，报1.2657美元，离上周触及的两年低点高约1.5美分。
欧元区经济前景低迷，国际货币基金组织(IMF)警告，今年欧元区陷入通缩的可能性约30%。IMF下调了全球经济成长预估。
IMF还下调了日本经济成长预估，但将美国今年经济成长预估由三个月前的1.7%上调至2.2%。
美元指数 延续周一大跌走势，下滑0.3%，报85.693，周一跌幅为1月来最大，而上周五美元指数才升至四年高位。
今日 上日 当日 今年以来 2013年
收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价
欧元/美元 1.2668 1.2652 +0.13 -7.84 1.3745
美元/日圆 108.02 108.78 -0.70 +2.58 105.30
欧元/日圆 136.86 137.66 -0.58 -5.37 144.63
美元/瑞郎 0.9566 0.9583 -0.18 +7.15 0.8928
英镑/美元 1.6093 1.6082 +0.07 -2.80 1.6556
美元/加元 1.1172 1.1130 +0.38 +5.20 1.0620
澳元/美元 0.8816 0.8761 +0.63 -1.09 0.8913
欧元/瑞郎 1.2119 1.2127 -0.07 -1.24 1.2271
欧元/英镑 0.7868 0.7867 +0.01 -5.17 0.8297
新西兰元/美元 0.7832 0.7842 -0.13 -4.56 0.8206
美元/挪威克朗 6.4600 6.4732 -0.20 +6.49 6.0663
欧元/挪威克朗 8.1830 8.1929 -0.12 -1.87 8.3387
美元/瑞典克朗 7.1869 7.1753 +0.16 +11.66 6.4367
欧元/瑞典克朗 9.1080 9.0841 +0.26 +2.95 8.8474
附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)
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纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 李军/郑茵; 审校 母红/龚芳)
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* 短率持稳，央行午后扩大冲销规模收回资金 * 银行对短票利率下调有抗性，月底料持稳 * 公债交割无碍宽松环境，RP利率大致平稳 记者 董永年 路透台北4月21日 - 台湾银行间短率周五大致稳在低位。资金调度人士表示，资金需求 依然疲弱，银行间水位越垫越高。为收回市场过剩资金，央行午后扩大冲销规模，其中首度 增发的七天期定存单发行519亿台币，今日银行超额准备金额亦自上日的161亿台币大降至75 亿台币。 〞其实，今天发行的七天期（存单），主要是从ON(央行代收融夜资金)过来的。〞一不 愿具名央行官员说。 他并称，本提存期各银行资金已大致准备好，而超额准备降至75亿台币，〞我们觉得收 到这样是可以的，银行也觉得OK，这是双方面都觉得可以的状况之下，才可能收到这样的水 准。〞 资金调度人士稍早指出，央行今日首度增发七天期定存单，这让平时早早就来排队等待 下午冲销的银行销声匿迹。也显示市场对央行新增此一金融工具去化多余资金的企盼心情。 〞外商银行还没来排队，跑去跟央行申