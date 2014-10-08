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亚洲 | 2014年 10月 8日 星期三 17:18 BJT

《全球汇市》欧元兑日圆跌至一个月低点，关注FED会议记录

避险性质的美国公债强劲走扬，收益率再度下滑。10年期美债收益率 一度跌至2.337%，接近8月所及的14个月低点2.303%。

“在投资者考虑全球经济成长放缓的实际情况以及地缘政治风险之际，市场希望为出脱风险仓位寻找理由，”澳洲国民银行资深分析师David de Garis表示。

“他们先是在意外疲弱的德国工业生产数据中找到了避险理由，然后IMF在最新全球经济展望中下调对全球经济成长预期，也成为他们的理由。”

纽约 当日 今年来 2013年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.2668 1.2668 +0.00 -7.84 1.3745

美元/日圆 107.94 108.02 -0.07 +2.51 105.30

欧元/日圆 136.72 136.86 -0.10 -5.47 144.63

美元/瑞郎 0.9570 0.9566 +0.04 +7.19 0.8928

英镑/美元 1.6076 1.6093 -0.11 -2.90 1.6556

美元/加元 1.1162 1.1172 -0.09 +5.10 1.0620

澳元/美元 0.8797 0.8816 -0.22 -1.30 0.8913

新西兰元/美元 0.7823 0.7832 -0.11 -4.67 0.8206

欧元/瑞郎 1.2122 1.2119 +0.02 -1.21 1.2271

欧元/英镑 0.7878 0.7868 +0.13 -5.05 0.8297

欧元/瑞典克朗 9.1285 9.1080 +0.23 +3.18 8.8474

美元/挪威克朗 6.4735 6.4600 +0.21 +6.71 6.0663

附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

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(编译 张涛/王颖/杜明霞/李春喜; 审校 田建华/蔡美珍/高琦/王洋)
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