《全球汇市》美元兑欧元跌至两周低点，因联储会议记录聚焦经济下滑风险

中国证券：证监会下发新一批10家公司IPO批文，料融资总额至多60亿元
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
* 美联储称美元强劲可能殃及经济，令通胀升势放缓
* 欧元区公布疲弱数据后，欧元走势挣扎
路透纽约10月8日 - 美元兑欧元周三跌至两周低点，此前美国联邦储备理事会(FED/美联储)公布的最新货币政策会议记录，聚焦美国经济的下滑风险，显示美联储在升息上可能保持耐心。
美联储发布会议记录后，美元兑日圆缩减升幅，兑瑞郎跌至一周低点。
美联储表示，强劲的美元可能殃及经济的部分领域，并可能令通胀升势放缓。
“会议记录是在表达美元强劲可能起到收紧货币政策的作用，有效的分担了一些美联储的重任的想法，”Commonwealth Foreign Exchange首席市场分析师Omer Esiner表示。
“这样就为美联储在升息前争取了更多时间，任何美联储不用急于升息的理由都对美元不利。”
午后盘中，欧元兑美元 升至9月26日来最高的1.2748美元。
欧元稍早下滑，因西班牙公布的工业生产增幅为约一年最弱，且昨日德国公布8月工业生产较前月下降4.0%，不仅低于路透调查预估中值的下滑1.5%，还低于调查中的最低预估值下降3.0%。这是自2009年1月以来的最大月度降幅。
美元兑日圆 缩减涨幅至持平，报108.06日圆，美元兑瑞郎 跌至逾一周最低的0.9511瑞郎，跌0.6%。
美元指数 跌0.5%，报85.234，盘中低见两周低点85.21。
美联储的会议记录同周二联储官员的讲话基调同样温和。美国明尼亚波利斯联邦储备银行总裁柯薛拉柯塔周二表示，低通胀会促使美联储暂时不升息，尽管美国失业率下滑。
纽约联储总裁杜德利也表示，对就业市场参与度将反弹的信心降低，称美元走强会进一步压制通胀压力。
美联储本月将完成缩减4万亿美元购债计划，国际货币基金组织(IMF)今年第三次下调全球经济成长预估，厌恶风险情绪在市场弥漫。
“看看美联储的会议记录，我认为没有太多值得一提的，但从主要内容来看，对外部一些风险的态度要比我预期的更为谨慎，”DRW Trading分析师Lou Brien表示，“市场原本预期会有一些强硬的措辞。”(完)
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
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* 短率持稳，央行午后扩大冲销规模收回资金 * 银行对短票利率下调有抗性，月底料持稳 * 公债交割无碍宽松环境，RP利率大致平稳 记者 董永年 路透台北4月21日 - 台湾银行间短率周五大致稳在低位。资金调度人士表示，资金需求 依然疲弱，银行间水位越垫越高。为收回市场过剩资金，央行午后扩大冲销规模，其中首度 增发的七天期定存单发行519亿台币，今日银行超额准备金额亦自上日的161亿台币大降至75 亿台币。 〞其实，今天发行的七天期（存单），主要是从ON(央行代收融夜资金)过来的。〞一不 愿具名央行官员说。 他并称，本提存期各银行资金已大致准备好，而超额准备降至75亿台币，〞我们觉得收 到这样是可以的，银行也觉得OK，这是双方面都觉得可以的状况之下，才可能收到这样的水 准。〞 资金调度人士稍早指出，央行今日首度增发七天期定存单，这让平时早早就来排队等待 下午冲销的银行销声匿迹。也显示市场对央行新增此一金融工具去化多余资金的企盼心情。 〞外商银行还没来排队，跑去跟央行申