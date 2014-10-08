更新版 1-《全球汇市》美元兑欧元跌至两周低点，因联储会议记录聚焦经济下滑风险

美国财政：特朗普税改计划可能带来一些短期预算问题--财长努钦
路透华盛顿4月22日 - 美国财长努钦周六表示，如果从传统的“静态”预算分析规则来看，特朗普政府的税改计划将带来一些“短期问题”。
* 美联储称美元强劲可能殃及经济，令通胀升势放缓
* 欧元区公布疲弱数据后，欧元走势挣扎 (新增文末汇率收盘表格)
路透纽约10月8日 - 美元兑欧元周三跌至两周低点，此前美国联邦储备理事会(FED/美联储)公布的最新货币政策会议记录，聚焦美国经济的下滑风险，显示美联储在升息上可能保持耐心。
美联储发布会议记录后，美元兑日圆缩减升幅，兑瑞郎跌至一周低点。
美联储表示，强劲的美元可能殃及经济的部分领域，并可能令通胀升势放缓。
“会议记录是在表达美元强劲可能起到收紧货币政策的作用，有效的分担了一些美联储的重任的想法，”Commonwealth Foreign Exchange首席市场分析师Omer Esiner表示。
“这样就为美联储在升息前争取了更多时间，任何美联储不用急于升息的理由都对美元不利。”
午后盘中，欧元兑美元 升至9月26日来最高的1.2748美元。
欧元稍早下滑，因西班牙公布的工业生产增幅为约一年最弱，且昨日德国公布8月工业生产较前月下降4.0%，不仅低于路透调查预估中值的下滑1.5%，还低于调查中的最低预估值下降3.0%。这是自2009年1月以来的最大月度降幅。
美元兑日圆 缩减涨幅至持平，报108.06日圆，美元兑瑞郎 跌至逾一周最低的0.9511瑞郎，跌0.6%。
美元指数 跌0.5%，报85.234，盘中低见两周低点85.21。
美联储的会议记录同周二联储官员的讲话基调同样温和。美国明尼亚波利斯联邦储备银行总裁柯薛拉柯塔周二表示，低通胀会促使美联储暂时不升息，尽管美国失业率下滑。
纽约联储总裁杜德利也表示，对就业市场参与度将反弹的信心降低，称美元走强会进一步压制通胀压力。
美联储本月将完成缩减4万亿美元购债计划，国际货币基金组织(IMF)今年第三次下调全球经济成长预估，厌恶风险情绪在市场弥漫。
“看看美联储的会议记录，我认为没有太多值得一提的，但从主要内容来看，对外部一些风险的态度要比我预期的更为谨慎，”DRW Trading分析师Lou Brien表示，“市场原本预期会有一些强硬的措辞。”
今日 上日 当日 今年以来 2013年
收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价
欧元/美元 1.2733 1.2668 +0.51 -7.36 1.3745
美元/日圆 108.08 108.02 +0.06 +2.64 105.30
欧元/日圆 137.64 136.86 +0.57 -4.83 144.63
美元/瑞郎 0.9518 0.9566 -0.50 +6.61 0.8928
英镑/美元 1.6167 1.6093 +0.46 -2.35 1.6556
美元/加元 1.1105 1.1172 -0.60 +4.57 1.0620
澳元/美元 0.8840 0.8816 +0.27 -0.82 0.8913
欧元/瑞郎 1.2118 1.2119 -0.01 -1.25 1.2271
欧元/英镑 0.7874 0.7868 +0.08 -5.10 0.8297
新西兰元/美元 0.7905 0.7832 +0.93 -3.67 0.8206
美元/挪威克朗 6.4401 6.4600 -0.31 +6.16 6.0663
欧元/挪威克朗 8.2033 8.1830 +0.25 -1.62 8.3387
美元/瑞典克朗 7.1657 7.1869 -0.29 +11.33 6.4367
欧元/瑞典克朗 9.1236 9.1080 +0.17 +3.12 8.8474
附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)
路透华盛顿4月22日 - 美国财长努钦周六表示，如果从传统的“静态”预算分析规则来看，特朗普政府的税改计划将带来一些“短期问题”。
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* 期权走势仍显示担忧选举结果 * 美元指数从本周低位反弹 * 加元下跌，因通胀放缓削弱加息传言 (新增文末表格) 路透纽约4月21日 - 欧元兑美元周五下跌，投资者为周日法国总统选举首轮投票作准备。 欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。 “人们普遍寻求降低风险，为周日法国大选做准备，”Cambridge Global Payments全球产品和市场策略部门主管Karl Schamotta表示。 民调显示，在法国总统选举首轮投票中，中间派独立候选人马克龙和反欧盟及反移民的民族阵线候选人勒庞很可能胜出，进入第二轮投票。 投票前的民调显示，马克龙处于领先地位，且法国采购经理人指数(PMI)良好，在某程度上扶助稳定投资者的信心，欧元兑美元仍可望录得11周内表现最好的一周。 不过，期权市场走势暗示，投资者担心极右翼候选人勒庞和极左翼候选人梅朗雄在选举中可能有良好的表现。