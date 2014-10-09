《全球汇市》美元指数触及两周新低，受美联储温和会议记录影响

美联储在9月政策会议上再次承诺，结束资产购买计划后，将在“相当长时间内”维持近零利率。
美国公债收益率(殖利率)大跌，联邦基金利率期货<0#FF:>所反映的预期利率也大幅下降，市场预计美联储的目标利率料至2015年9月左右才有明显上升，之前的预期为2015年6月。
随着美元走软，大宗商品货币持续反弹。
澳元兑美元 涨0.4%，至0.8875美元，远离上周触及的四年低位0.8642。
澳洲公布数据显示就业岗位意外减少，澳元因而短暂下跌，随后扳回跌幅。
澳洲9月就业人口减少2.97万人，失业率升至6.1%，不过由于季节性调整的过程有问题，该数据是否可靠受到严重质疑。
纽约 当日 今年来 2013年
最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价
欧元/美元 1.2751 1.2733 +0.14 -7.23 1.3745
美元/日圆 107.88 108.08 -0.19 +2.45 105.30
欧元/日圆 137.54 137.64 -0.07 -4.90 144.63
美元/瑞郎 0.9503 0.9518 -0.16 +6.44 0.8928
英镑/美元 1.6190 1.6167 +0.14 -2.21 1.6556
美元/加元 1.1092 1.1105 -0.12 +4.44 1.0620
澳元/美元 0.8877 0.8840 +0.42 -0.40 0.8913
新西兰元/美元 0.7945 0.7905 +0.51 -3.18 0.8206
欧元/瑞郎 1.2116 1.2118 -0.02 -1.26 1.2271
欧元/英镑 0.7874 0.7874 +0.00 -5.10 0.8297
欧元/瑞典克朗 9.1187 9.1236 -0.05 +3.07 8.8474
美元/挪威克朗 6.4248 6.4401 -0.24 +5.91 6.0663
附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)
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(编译 王颖/张明钧/陈宗琦/王丽鑫； 审校)