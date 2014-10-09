版本:
中国
亚洲 | 2014年 10月 9日 星期四 12:19 BJT

《全球汇市》美元指数触及两周新低，受美联储温和会议记录影响

美联储在9月政策会议上再次承诺，结束资产购买计划后，将在“相当长时间内”维持近零利率。

美国公债收益率(殖利率)大跌，联邦基金利率期货<0#FF:>所反映的预期利率也大幅下降，市场预计美联储的目标利率料至2015年9月左右才有明显上升，之前的预期为2015年6月。

随着美元走软，大宗商品货币持续反弹。

澳元兑美元 涨0.4%，至0.8875美元，远离上周触及的四年低位0.8642。

澳洲公布数据显示就业岗位意外减少，澳元因而短暂下跌，随后扳回跌幅。

澳洲9月就业人口减少2.97万人，失业率升至6.1%，不过由于季节性调整的过程有问题，该数据是否可靠受到严重质疑。

纽约 当日 今年来 2013年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.2751 1.2733 +0.14 -7.23 1.3745

美元/日圆 107.88 108.08 -0.19 +2.45 105.30

欧元/日圆 137.54 137.64 -0.07 -4.90 144.63

美元/瑞郎 0.9503 0.9518 -0.16 +6.44 0.8928

英镑/美元 1.6190 1.6167 +0.14 -2.21 1.6556

美元/加元 1.1092 1.1105 -0.12 +4.44 1.0620

澳元/美元 0.8877 0.8840 +0.42 -0.40 0.8913

新西兰元/美元 0.7945 0.7905 +0.51 -3.18 0.8206

欧元/瑞郎 1.2116 1.2118 -0.02 -1.26 1.2271

欧元/英镑 0.7874 0.7874 +0.00 -5.10 0.8297

欧元/瑞典克朗 9.1187 9.1236 -0.05 +3.07 8.8474

美元/挪威克朗 6.4248 6.4401 -0.24 +5.91 6.0663

附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

全球汇市简讯 英文汇市简讯页面

全球汇市报导 汇市技术面解析

所有外汇新闻 汇率路透调查

美加经济指标预测 欧洲经济指标预测

指标利率一览 澳元、新西兰元报导

英镑报导 台币报导

人民币报导 韩元报导

拉美货币报导 南非兰特报导

亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价

纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 王颖/张明钧/陈宗琦/王丽鑫； 审校)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐