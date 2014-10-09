《全球汇市》美元兑日圆跌至三周低点，因联储会议记录立场温和

欧元上涨对欧洲央行来说不是好消息，该央行还在寄望欧元走软。欧元下滑可能通过提高出口来刺激经济增长，并帮助避免通缩威胁。
欧洲央行总裁德拉吉周四稍晚将讲话，他可能强调美国和欧元区之间货币政策前景愈发分化，并再度表示欧洲央行将保留所有政策选项，包括实行量化宽松。
美元处于守势，商品货币和新兴市场货币获得提振。
澳元兑美元 上升0.4%至0.8875美元，脱离上周所及的四年低点0.8642。
纽约 当日 今年来 2013年
最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价
欧元/美元 1.2776 1.2733 +0.34 -7.05 1.3745
美元/日圆 107.70 108.08 -0.35 +2.28 105.30
欧元/日圆 137.59 137.64 -0.04 -4.87 144.63
美元/瑞郎 0.9481 0.9518 -0.39 +6.19 0.8928
英镑/美元 1.6201 1.6167 +0.21 -2.14 1.6556
美元/加元 1.1085 1.1105 -0.18 +4.38 1.0620
澳元/美元 0.8880 0.8840 +0.45 -0.37 0.8913
新西兰元/美元 0.7956 0.7905 +0.65 -3.05 0.8206
欧元/瑞郎 1.2114 1.2118 -0.03 -1.28 1.2271
欧元/英镑 0.7884 0.7874 +0.13 -4.98 0.8297
欧元/瑞典克朗 9.1251 9.1236 +0.02 +3.14 8.8474
美元/挪威克朗 6.4124 6.4401 -0.43 +5.71 6.0663
附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)
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(编译 李春喜/王颖/田建华/杜明霞；审校 高琦/张若琪/艾茂林)